«Большие гонки». Бык погнался за туристами в горах Сочи

Бык решил устроить с туристами «Большие гонки». Фото: соцсети

Горнолыжные курорты Сочи славятся своими пейзажами, крутыми склонами и развитой инфраструктурой. В горах много разных животных, не раз туристы снимали на видео медведей, волков и лис. Но в этот раз решил показаться настоящий бык.

Парнокопытное вышло прямо на склон, где было много людей. Бык решил устроить с туристами «Большие гонки». К счастью, в этой схватке никто не пострадал. .

«Комсомольская правда»-Кубань» выяснила все подробности. С нами связалась сноубордистка, которая в это время находилась на склоне.

- К счастью, бык никому не навредил. Все благополучно закончилось, только напугал. Спасатели были как раз на нижней точке канатки и быстро перекрыли, скоординировали нас кому вверх, кому вниз, - рассказала «Комсомольской правде»-Кубань» Анастасия Варламова.

По словам сноубордистки, спасатели быстро сориентировались и погнали быка наверх. Сотрудникам горнолыжного курорта удалось отогнать парнокопытного на безопасное расстояние.

- Спасибо большое спасателям за оперативную работу и безопасное катание! - поблагодарила Анастасия Варламова.

Пресс-служба горнолыжного курорта прокомментировала «Комсомольской правде»-Кубань» данную ситуацию.

- Предположительно бык мог случайно забежать на территорию курорта с пастбищ, находящихся на территории Сочинского нацпарка. Спасатели курорта оперативно отреагировали на ситуацию, выдворив животное за пределы трасс, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе горнолыжного курорта Сочи.

В настоящее время бык изолирован и находится в закрытой для гостей зоне. Подходы к трассам усилены сетями.

- Мы проинформировали представителей Сочинского нацпарка и сейчас ждем их специалистов для эвакуации животного, - уточнили в пресс-службе горнолыжного курорта Сочи.

К слову, это не единственный случай, когда бык выходил к людям. Ровно год назад жители Санкт-Петербурга наблюдали, как одинокий бычок гулял вторые сутки под Шушарами.

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