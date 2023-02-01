«В лыжах без снега»: Алексей Щербаков поразил своим талантом кататься по листьям

Щербаков на лыжах, но без снега. Фото: личный архив комика

В этом году зима в горах Сочи выдалась аномально теплой. Этому удивляются не только туристы, но и местные жители, которые привыкли видеть сугробы уже в декабре. На вершинах снег ждали долго. Три дня назад горнолыжный курорт засыпало. Правда, застать зимнюю сказку некоторые отдыхающие не успели. В их числе - известный комик Алексей Щербаков.

Популярный юморист, видимо, ожидал, что даже на маленьких высотах все будет белоснежным. Но немного прогадал. Вместо сугробов он увидел желтые листья с грязью. Это и вдохновило Алексея Щербакова для смешного снимка.

На фото на нем ярко-зеленые лыжи, специальный костюм, защитные очки и каска. Можно кричать: «Дай лыжню!» Прокат Щербакова по листьям закончился, так не начавшись. Комик врезался в первое попавшееся дерево. Алексей, конечно, сумел удержаться на ногах и, к счастью, не упал. Этот момент Щербаков успел запечатлеть на камеру. Снимками комик поделился у себя в соцсетях.

Успешный прокат Щербаков успел запечатлеть на камеру. Фото: личный архив комика

- Это я в Сочи на лыжах катался. Сейчас я уже дома, - пошутил Щербаков.

Фанаты поддержали его в комментариях и продолжили шутить: «Может, скажем ему, что нужно скатываться по снегу?», «Алексей, обычно для лыж нужен снег. Но вы профессионал, сами там, думаю, разобрались», «Где это в России столько снега выпало?», «Леха, летом надо ехать на лыжах кататься», «Надо было шамана вызвать, чтобы снег пошел».

Кстати, шамана действительно вызывали. Он приехал специально из Сибири, и с помощью необычного обряда вызвал снегопад на горы Кавказа. Не прошло и недели, как сугробы выросли - они увеличились до 14 сантиметров. Так что хоть шути, хоть нет, но, видимо, шаман действительно помог. Жалко, что Щербаков так и не застал заснеженных склонов.

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