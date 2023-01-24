Бил в бубен и бормотал заклинания. Таинственный обряд шамана в Сочи шокировал туристов

Сибирский шаман на Красной Поляне. Фото: t.me/kp_resort

Зима в Краснодарском крае, как правило, похожа на весну. На улице плюсовые отметки, а о сугробах и речи не идет. В этот раз снег лишь слегка припорошил землю в декабре. В населенных пунктах центральной части региона он тут же растаял. А в горах даже пришлось переносить открытие горнолыжного сезона, потому что трассы были не готовы. Ближе к Новому году природа все же сжалилась - снег пошел. Но помогали готовить «полотно» для лыжников специальные пушки, которые готовят искусственный снег. А теперь на Красную Поляну пригласили шамана, чтобы вызвать осадки с помощью магии.

На горнолыжный курорт из Кемеровской области приехал известный шаман Иргаш. Он с помощью специального обряда вызвал снегопад на горы Кавказа.

- Мы пригласили шамана из Сибири, чтобы он призвал горных духов Красной Поляны для привлечения большого снегопада, - рассказали в пресс-службе Красной Поляны.

Туристы стали свидетелями необычного действа. Шаман, одетый в специальную одежду, произносил заклинания, обращаясь к небесам, бил в бубен и танцевал. Многих этот обряд удивил не на шутку - в конце концов, не каждый день видишь подобное.

Стоит сказать, что пока погодная ситуация в горах Сочи не изменилась. На вершинах по-прежнему солнечно. Отметки на уровне выше 2000 метров - слабоотрицательные. По прогнозам, в ближайшие дни осадков не ожидается. Но не исключено, что шаманский обряд просто еще не успел сработать.

Напомним, сибирский шаман приезжает в Сочи уже не первый раз. В середине января 2020 года на курорт он уже устраивал обряд. Но неделю осадков так и не было. Когда лыжники уже начали сомневаться в способностях шамана, небеса сменили гнев на милость и послали снег.