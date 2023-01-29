Сугробы выросли выше метра. Из-за снегопада в горах Сочи в феврале прогнозируется небывалый турпоток

В горах Сочи в феврале прогнозируется небывалый турпоток. Фото: Андрей АБРАМОВ

В этом году зима выдалась аномально теплой. Краснодарский край славится тем, что в январь ощущается как май. Однако снега долго время не было в горах. Из-за этого многие склоны на горнолыжных курортах были закрыты. Снега катастрофически не хватало, администрация начала использовать специальные пушки для увеличения сугробов. Снег ждали все. И наконец-то он обрушился на горнолыжные курорты.

Возможно, чудо произошло благодаря сибирскому шаману Играшу. Он специально приехал на Красную Поляну из Кемеровской области. Шаман с помощью специального обряда вызвал снегопад на горы Кавказа.

И вот спустя ровно пять дней на курорт обрушился снегопад. Чудо произошло в ночь на 29 января. В настоящее время снежный слой увеличились от трех до восьми сантиметров. Высота сугробов стала больше метра. На «снежную охоту» вышло специальное оборудование, которое раскатывает снег и делает покрытие более гладким.

- На склонах более 2200 метров высота снега к утру 29 января - 138 сантиметров. За минувшую ночь сугробы подросли на восемь сантиметров, - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта Сочи.

На данный момент, в горах можно наблюдать туман. Температура воздуха составляет - 6 градусов. Видимость - от 500 метров до пяти километров.

На высоте в 1600 метров прибавилось четыре сантиметра снега, на высоте 1100 метров - три сантиметра.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти еще пять дней. Поэтому снегопад можно застать до 3 февраля. Температура воздуха будет колебаться от - 6 до -15 градусов. Благодарю снегопаду в горах Сочи в феврале прогнозируется небывалый турпоток.

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