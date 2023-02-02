Не ведала, что творила. Мать, едва не сбросившая малыша с балкона, признана невменяемой

Женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

В Туапсе перед судом предстанет 38-летняя женщина, едва не сбросившая с балкона собственного младенца. Этот случай произошел 27 октября 2022 года в многоэтажке села Агой Туапсинского района. Женщина едва не скинула малыша с балкона на седьмом этаже. Страшное видео сняли прохожие, оказавшиеся рядом с дом. Ребенок не пострадал благодаря соседям.

- Женщина с дочерью и двухмесячным сыном находилась дома одна, - рассказывают подробности уголовного дела в Следкоме Кубани. - В какой-то момент она, взяв младенца, вышла на балкон и перевесила ребенка через перила.

Женщину пыталась успокоить дочь, но тщетно. Ребенка она по-прежнему держала в воздухе. Детские крики услышала пожилая супружеская пара, проживающая в соседней квартире. Мужчина вышел на свой балкон и попытался остановить женщину. В этот момент его супруга смогла зайти в квартиру соседки и выхватить ребенка из рук.

На многодетную мать завели уголовное дело. Во время расследования ей провели судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Ее результаты показали - женщина не ведала, что творила, не отдавала отчет своим действиям.

- В момент совершения общественно-опасного деяния она страдала хроническим психическим расстройством. Поэтому была лишена способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю.

На сегодняшний день женщина по-прежнему страдает этим заболеванием. По словам специалистов, есть опасность для нее и окружающих. Поэтому на время расследования ее поместили в специализированное медицинское учреждение. Трое ее детей находятся под опекой отца, который в злополучный день был на работе.

- Ход расследования находился на контроле руководителя следственного управления СК России по краю Андрея Константиновича Маслова, - добавляют в Следкоме Кубани. - Материалы уголовного дела направлены в суд.

Женщину за решетку не попадет. Правоохранители будут настаивать на том, чтобы она проходила лечение в психбольнице.

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