Ребенка передали бабушке Фото:и кадр из видео

Жуткий случай едва не закончился трагедией в Туапсинском районе Краснодарского края. Жительница села Агой грозила выбросить собственного ребенка с балкона, свесив его за ногу с седьмого этажа.

Шокирующее видео начали публиковать пользователи в социальных сетях. На кадрах видно, как 38-летняя женщина взяла за ногу младенца и свесила его с балкона седьмого этажа. Рядом с мамой стоит старший ребенок, который пытается помочь и вырвать из ее рук малыша. Но та одергивает его и продолжает держать младенца.

Жильцы многоэтажки и прохожие, увидев жуткую картину, забили тревогу и сразу вызвали на место полицию. К счастью, все разрешилось без трагедии – правоохранители успели и смогли утихомирить жительницу, поведение которой повергло многих в шок.

- В дежурную часть ОМВД РФ по Туапсинскому району поступило сообщение о том, что в селе Агой на седьмом этаже многоквартирного дома грудному ребенку угрожает опасность. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что сейчас младенца, которого мать едва не сбросила с балкона, уже передали бабушке. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Тем временем с самой мамой в настоящее время работают полицейские.

- После этого ее направят в медицинское учреждение для прохождения обследования, - добавили в пресс-службе краевого МВД.