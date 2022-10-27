В отместку мужу. Стали известны мотивы женщины, едва не сбросившей младенца с балкона многоэтажки в Туапсе

Мужчина пытался успокоить супругу.

В сети появилось жуткое видео, как мать едва не сбросила младенца с балкона многоэтажки в Туапсе. Леденящий душу ролик появился 27 октября. На кадрах - женщина стоит у открытого окна квартиры и угрожает сбросить малыша на землю. Высота пугающая - балкон на 7 этаже, но это ничуть не смущает мать, которая держит кроха за ноги и руки как куклу.

На видео также заметно, что вместе с женщиной на балконе находится еще один ребенок. Он пытается остановить ее, но, несмотря на это, мать не прекращает угрозы. Одновременно слева от нее из другого окна кричит мужчина. По словам соседей, это супруг, который надеется успокоить жену.

Как уточняется, ребенок, к счастью, не пострадал. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Но уже стали известны мотивы женщины.

- Незадолго до этого мы слышали крики, похоже, между супругами была ссора, - рассказывает соседка, проживающая рядом с семьей.

Очевидцы предполагают, что женщина едва не выбросила младенца в отместку мужу. Их пререкания видны и в ролике, который сняли прохожие.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Известно, что сейчас грудничка, которого мать едва не сбросила с балкона, уже передали бабушке. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- С женщиной сейчас беседуют сотрудники полиции, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - После этого ее направят в медицинское учреждение для прохождения обследования.

По предварительным данным, ранее семья на учете в органах опеки не состояла, подобных случаев ранее не было. Как удалось узнать kp.ru, помимо младенца в семье воспитываются также 9-летняя девочка и 11-летний мальчик.

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