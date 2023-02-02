«Мы возвращаемся в Россию». Мать девочки «с маской Бэтмена» ошеломила известием

Луна растет Фото: Личный архив

Американка Луна Феннер может вернуться в Россию. Решение продолжить лечение в краснодарской клинике доктора Павла Попова озвучила мать 3-летней девочки Кэрол.

- Мы решили закончить операции в России, потому что не было бы денег делать их в Бразилии. Ждем одобрения наших виз, - сообщила она.

Напомним, с первых месяцев жизни родители Луны борются за внешность дочери без изъянов - малышка родилась с гигантским родимым пятном на лице. Врачи поставили ей диагноз - меланоцитарный невус. Это и есть та самая родинка, но и мина замедленного действия. Никогда не знаешь, какой фактор может спровоцировать превращение ее в раковое новообразование. И мама Луны решилась от нее избавляться.

В Краснодаре врач вызвался сделать несколько лазерных операций. В России родителям Луны пообещали, что они будут менее травматичными, чем то, что предлагали их коллеги на другом континенте. Более того, неизвестный меценат оплатил полностью ее лечение.

К концу второго года лечения от пятна на лице, из-за которого Луну прозвали "девочкой с маской Бэтмена", остались только рубцы. Ребенку требовался особый уход и реабилитация. Семья на время вернулась в США, а вышло, что слишком надолго.

- Оставались незначительные остатки невуса и мы планировали их доудалять, - рассказывали в клинике "КП"-Кубань". - Но из-за сложности логистики после прекращения авиасообщения Америки с Россией Луна с матерью не вернулись.

Более того, Кэрол начала искать альтернативу краснодарским врачам сначала в Бразилии потом в США. Но, судя по всему, так и не нашла.

- Мы ведем переговоры с Кэрол. Она пока не озвучила нам окончательное решение, приедет или нет. Пока, насколько мы понимаем, она занимается сбором от благотворителей на новые операции дочери. Как только ее решение будет окончательным, мы начнем готовиться к ее приезду, - прокомментировали решение американки в клинике.

Все то время, что женщина с ребенком находились в Краснодаре, врачи арендовали для нее квартиру в районе стадиона "Краснодар". Там же Луна сделала свои первые шаги.

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