Испуганного кота обнаружили случайно. Фото: t.me/BublikRomanEisk

Полицейский отыскал рыжего кота, выжившего в пожаре после крушения самолета в Ейске. Снимок сотрудника МВД с пушистым на руках опубликовал в своем Telegram глава района Роман Бублик. Напомним, вечером 17 октября во двор жилого дома на улице Коммунистической рухнул бомбардировщик. Во время падения Су-34 задел девятиэтажку по касательной. Разлилось горючее, которое стало причиной сильнейшего пожара.

За считанные секунды огонь объял весь подъезд. Испуганные жители выбегали на улицу буквально босиком. Некоторые едва успевали схватить с собой документы. Большинство старались вынести на руках своих питомцев. Правда, из-за страха и паники некоторые из них вырвались и сбежали. До сих пор не всех удалось найти...

Однако 22 октября полицейские, которые дежурят вот уже шестые сутки около дома, обнаружили рыжего кота в четвертом подъезде (по соседству от того, где был огненный смерч). Пушистик забился в один из углов почти под крышей многоквартирника. Он сторонился людей - от сильнейшего стресса до сих пор не отошел.

Рыжего пушистика с трудом удалось поймать и вынести на улицу. Фото: t.me/BublikRomanEisk

- Перепуганный рыжик прятался на девятом этаже в доме 20/1 на улице Коммунистической, - рассказал глава района Роман Бублик. - Во время трагедии многие успевали схватить только детей и животных, но чьи-то домашние питомцы спрятались или убежали. А вот теперь один из них нашелся.

Как оказалось, перепуганного кота Яшу обнаружил оперуполномоченный отдела уголовного розыска старший сержант полиции Денис Середенко.

- Полицейский услышал жалобное мяуканье и по звуку нашел питомца, который прятался в шкафу со дня трагедии, - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Хозяйку быстро нашли - она во время пожара не пострадала. Фото: t.me/BublikRomanEisk

Не успел глава муниципалитета опубликовать сообщение о поиске владельца, как стало известно, - хозяйка уже нашлась. Помогли соседи, которые знали о потере.

Пожилая женщина, увидев рыжего пушистика, поспешила к нему. А уже через мгновенье кот вырвался из рук полицейского и бросился к своей хозяйке.

- Ни владелица, ни ее питомец не пострадали, - сказали kp.ru в администрации района. - Но самое главное, что они теперь вместе.

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