Инстасамке больше не спеть. В Сочи отменили концерт Дарьи Зотеевой и ее мужа

Дарья Зотеева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Сочи отменили концерт Дарьи Зотеевой, более известной под псевдонимом Инстасамка. Концерт должен был состояться 4 февраля на Красной Поляне в Sky Club. Артистка собиралась блистать перед поклонниками вместе со своим мужем Moneyken (Олег Еропкин).

Об отмене мероприятия стало известно накануне. Организаторы сообщили неприятную новость людям меньше, чем за 24 часа.

- К сожалению, вынуждены сообщить, что концерт отменен по объективным причинам, не зависящим от клуба, - сообщается в Telegram-канале Sky Club.

Удивительно, но мероприятие сорвалось даже не из-за скандальной артистки. Даша прилетела в Сочи 3 февраля и даже поделилась снимками в своих соцсетях.

Инстасамка прилетела в Сочи. Фото: t.me/instasamkafuckyou

Сочи стал третьим городом, в котором выступление Инстасамки отменили. 30 января стало известно, что певица не будет выступать в Пятигорске. Об этом властей просил целый ряд неравнодушных местных жителей. Зотеева даже пошла на уступки и исключила из концертной программы песни с матом, но этого оказалось недостаточно.

Чуть позже стало известно, что концерт Дарьи Зотеевой не пройдет и в Курске. Мероприятие было запланировано на 2 апреля, но министерство культуры области посчитало, что песни артистки идут вразрез с культурной политикой региона.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов поручил проверить организацию концертов Инстасамки. В столице Кубани выступление должно состояться 16 февраля.

- Прошу разобраться и дать обратную связь. Кроме нелицеприятной брани, распития спиртных напитков и развращения молодежи, эти концерты ничего не несут. Если кто-то из организаторов не понимает этого, давайте разговаривать, - сказал Евгений Наумов.

На данный момент решения с отменой концертов в Краснодаре нет, но если это все же произойдет, организаторы обещают вернуть деньги за билеты. К слову, их стоимость составляет от 2,2 тысяч до 4,5 тысяч рублей, а все места почти выкуплены.

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