Снежная ночь. В Сочи продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада

Техника работала всю ночь. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Расчистка дорог горного кластера от снега шла всю ночь. В работах были задействованы 240 единиц специальной техники и 200 человек. На дороги горнолыжных курортов высыпали почти 279 тонн пескосоляной смеси 278,86, 98 тонн противогололедных материалов и 31 тонну соли.

Дороги обрабатывают специальными смесями. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

- Сильный снег прошел в высокогорных населенных пунктах Лазаревского и Адлерского района. Коммунальные и дорожные службы вели беспрерывно расчистку дорог и обработку полотна песчано-соляной смесью, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Тяжелая дорожная обстановка не сказалась на расписании движения общественного транспорта. Пассажирские автобусы и маршрутки продолжили ходить в штатном режиме.

Буксовали даже тракторы. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Напомним, что еще две недели назад на склонах курорта совсем не было снега и отчаявшиеся горнолыжники даже вынуждены были призвать на помощь шамана. То ли сверхъестественные силы помогли, то ли просто стечение обстоятельств, но на горный кластер Сочи обрушился мощный снегопад. За несколько часов высота снежного покрова выросла до полуметра.

Высота сугробов превысила полметра. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

- Снегопад в эту ночь принес нам больше осадков, чем мы ожидали по прогнозу, - признаются сотрудники горнолыжного курорта Роза Хутор.

Синоптики предупреждают, что в предгорьях и низких горах сохраняются прогнозы о сильном налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Работы по обработке дорог будут продолжаться непрерывно до прекращения осадков.

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