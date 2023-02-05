Волны в три метра и ураганный ветер. На Кубани объявили штормовое предупреждение

На Кубани объявили штормовое предупреждение Фото: Виктор КЛЮШКИН

На побережье Черного моря объявили штормовое предупреждение. Оно будет действовать на Кубани до конца 6 февраля. Сильное ухудшение погоды ожидается и на западной половине Азовского моря. Там поднимется очень сильный ветер с порывами 20-25 метров в секунду.

В ближайшие сутки море будет сильно штормить. Высота волн в некоторых районах достигнет двух-трех метров. Специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, как лучше пережить непогоду.

- Если поступило сообщение об усилении ветра, нужно принимать личные меры самозащиты. Лучше всего переждать сильный ветер дома. Необходимо плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. По возможности, стекла окон защитить ставнями или щитами, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Специалисты советуют подготовить небольшой запас воды и еду на случай непредвиденных обстоятельств. Также стоит иметь дома лекарства, фонарик, керосиновую лампу, свечу, походную плитку и приемник на батарейках.

- Если во время сильного ветра вы оказались на улице, нужно отойти подальше от легких построек, линий электропередачи, мачт, деревьев, рекламных щитов и баннеров. Лучше не пережидать непогоду в машине, а выйти из нее и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру 112 или 01.

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