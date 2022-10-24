Бдительная продавщица спасла 3-летнего мальчика от матери-тирана на Кубани

Расследование продолжается Фото: Иван МАКЕЕВ

В Геленджике в полицию обратилась продавщица сетевого магазина. Неравнодушная женщина рассказала о неблагополучной семье и маленьком ребенке, которого она постоянно видит в синяках. Полицейские нашли родителей...в лесу. И, к сожалению, самые страшные предположения подтвердились.

- Супруги приходили в магазин за алкоголем и сигаретами. На теле у ребенка были видны следы побоев. Оказалось, что 41-летняя жительница Москвы, ее сожитель и 3-летний сын живут в палатке в лесу на окраине города-курорта. Супруги ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками. Также полицейские установили, что мать систематически избивала ребенка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Женщину задержали, а мальчика забрали в Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних, который находится в Абинске.

- Ребенку потребовалась медицинская помощь и помощь психолога. Полицейские уведомили о случившемся органы опеки и попечительства, - добавили в ГУ МВД по краю.

Кроме того, полицейские установили, что у женщины есть еще один ребенок, который проживает у родственницы. В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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