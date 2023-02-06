Тюрьма для животных: Что происходит в сафари-парке Сочи, где от голода сбежали и умерли питомцы

Верблюды умирали.

Эта история тянулась еще с июня 2022 года. Тогда зоозащитники забили тревогу - в сафари-парке Сочи верблюды напоминали два ходячих скелета. Животные сильно болели, были истощены и представляли жалкое зрелище. В зоопарке тогда объяснили, мол, верблюдам просто жарко и они линяют. И вроде скандал утрясли. Но спустя восемь месяцев об этом зверинце заговорили вновь. В начале февраля 2023 года всплыли жуткие подробности содержания животных. Внимание к животным привлекла одна из сотрудниц сафари-парка. Она вышла на сочинское Географическое общество. Хотя еще в 2020 году инвесторы обещали – это будет уникальный зоопарк, единственный в России. Животные здесь будут жить как на воле, а наблюдать за ними можно будет лишь из окон специальных машин. Но на деле все оказалось совсем не так. Этот сафари-парк превратился в тюрьму для животных.

Территория Сафари-парка.

- В этом зоопарке я осталась совсем одна, больше никто не ухаживает за животными, - призывала к помощи женщина. - Мне не платят деньги за работу, не выделялись деньги и на содержание животных. Многие заболели и нуждались в помощи ветеринаров. А территория зоопарка большая - 160 га.

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Не смогли остаться равнодушными и другие местные активисты. Когда они приехали в сафари-парк, то увидели полуразрушенные вольеры. Но клетки были не пустые…в них находились перепуганные и истощенные звери. Среди питомцев были даже животные, которые занесены в Красную книгу: два орлана белохвостых, императорский орел-могильник, степные среднеазиатские лисы, носухи и филин. И все истощенные. Клетки с мини-пигами были пустые. Потом кто-то сообщил, что маленьких свинок просто зарезали перед Новым годом. Львов тоже не было в вольерах, вполне возможно, они могли сбежать.

За животными и птицами не ухаживали.

Трагедия случилась и в семействе носух. В прошлом году здесь на свет появились трое малышей - две девочки и мальчик. Но маму, папу и малышей перестали кормить. И мать сбежала в поисках пропитания. Но в дикой природе не выжила, погибла. Ее потом нашли мертвой в лесу. На территории находятся яки и верблюды. Дикобраз сбежал, а всего их было два. А лиса пребывает в стрессовом состоянии. В сафари-парке остался еще енот, но он истощен. В ужасном состоянии пять мангустов, три степные среднеазиатские лисицы, 14 морских свинок, кролик и другие.

- И сейчас вообще непонятно, кто из животных остался, кто убежал, кого съели хищники, а кого - люди, - говорят волонтеры. - Все маленькие звери были сильно истощены. Еноты, лисы. Мы не знаем, сколько умерло, сколько пропало. Но зрелище было ужасающее.

Когда об этом зверинце затрубили в СМИ, сочинцы кинулись в сафари-парк - приносят животным корм. А сотрудники Географического общества начали вывозить животных из сафари-парка в Кавказский заповедник.

Животные находились на заброшенной территории

- Активисты Сочинского Географического общества утепляют помещения, где временно находятся спасенные животные и птицы, кормят их и создают подходящие условия для содержания, - рассказали в пресс-службе сочинского географического общества.

Прокуратура тоже обратила внимание на сафари-парк в Сочи. Как оказалось, он был частный.

- В настоящее время животные находятся в удовлетворительном состоянии их жизни и здоровью ничего не угрожает. Вопросы дальнейшего размещения и судьба животных находятся на контроле природоохранной прокуратуры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В семье носух мать погибла от голода и холода.

В сафари-парке уже спасли более 30 животных. Но остались еще крупные постояльцы. И сейчас решается, куда отвезут питомцев.

ОФИЦИАЛЬНО

Зоопарк официально не разрешали открывать, земли арестованы

- Общество с ограниченного общественностью «Драйв» было учреждено в 2017 году для создания Сафари парка в Сочи, - говорит Ростислав Гончаров, директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи. - Открытие парка планировалось в 2020 году, однако из-за разногласий инвесторов и финансовых проблем открытие не состоялось. До недавнего времени сафари-парк был закрыт, посетители не допускались. В настоящее время в связи со сменой руководства ООО «Драйв», а также арестом земельных участков, с прошлого года проводится работа по передаче животных в Московский зоопарк, а также иные организации и частным лицам, имеющим соответствующее разрешение и лицензию для содержания животных. В настоящее время проводится работа оставшихся животных в Сочинские организации и лицам, которые имеют условия для содержания.

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