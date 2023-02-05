Дикобраз сбежал, а мини-пигов зарезали. В Сочи спасают животных из заброшенного сафари-парка

Один из дикобразов выбрался из клетки и сбежал. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура взяла на контроль ситуацию с животными, которые остались жить на территории заброшенного Сафари-парка. Сотрудники надзорного органа совместно со специалистами заповедника и национального парка выехали в Ахштырское ущелье, где находятся вольеры со зверями и птицами.

- В настоящее время животные находятся в удовлетворительном состоянии их жизни и здоровью ничего не угрожает. Вопросы дальнейшего размещения и судьба животных находятся на контроле природоохранной прокуратуры, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Медведь Винни находится в состоянии стресса. Фото: t.me/sochigeograf

Сафари-парк должен был открыться еще три года назад. Организаторы обещали – это будет первое в стране подобное заведение. Площадь – 160 гектаров, десятки птиц и животных, среди которых и краснокнижные, будут содержаться в почти естественных условиях. Но затем все пошло не по плану. Между инвесторами возник конфликт, а зоопарк так и не открыли.

В 2022 году местные обитатели впервые попали в СМИ. Волонтеры рассказали о плачевном состоянии верблюдов, которые больше напоминали живых скелетов. Впрочем, ветврачи провели проверку и не выявили ничего угрожающего жизни кораблей пустыни.

Состояние верблюдов объяснили сезонной линькой. Фото: t.me/sochigeograf

- -Также на территории содержатся 4 верблюда, 2 из которых, по информации администрации парка, больны кожным заболеванием - саркоптозом, - заявили тогда в пресс-службе администрации Сочи.

Верблюды подвержены сезонной линьке, активны, свободно передвигаются по закрытой территории парка.

Спустя год одна из сотрудниц парка самостоятельно вышла на сочинское географическое общество. Женщина рассказала, что из большого коллектива сафари-парка осталась она одна и не в состоянии ухаживать за всеми животными. Многие из питомцев заболели и нуждаются в помощи.

Вот в таком виде находится территории сафари-парка. Фото: t.me/sochigeograf

- Территория орнитологического парка сафари-парка в Ахштыре. Здесь заброшенные животные, хозяева сбежали, оставили территорию. Животные находятся без корма, не понятно, что здесь происходит. Сотрудник, который здесь работал, остался без зарплаты, но она подняла тревогу. Животных нечем кормить, они замерзают, - рассказала зооволонтер Ольга Носковец.

На месте активисты увидели полуразрушенные вольеры, в которых находились перепуганные и истощенные звери. Среди которых оказались животные, занесенные в Красную книгу РФ и международную Красную книгу: два орлана белохвостых, императорский орел-могильник, степные среднеазиатские лисы, носухи и филин.

- Здесь еще крупные животные – яки и верблюды, которые ходят по окрестности. Дикобраз убежал. Лиса в стрессовом состоянии. Вот истощенный енот. Неизвестно, когда его кормили. И воды нет. Были еще мини-пиги, но их зарезали мини-пигов перед новым годом. Территория заброшенная. Хозяева сбежали, - рассказали экологи. –Территория находится под присмотром одной сотрудницы, у которой нет возможности в горы подниматься.

Животным ищут новый дом. Фото: t.me/sochigeograf

Первую партию животных активисты разместили в Кавказском заповеднике, Эколого-биологическом центре и Географическом обществе. Поисками нового дома для животных также занимаются в сочинской мэрии.

- В настоящее время в связи со сменой руководства ООО «Драйв», а также арестом земельных участков, с прошлого года проводится работа по передаче животных в Московский зоопарк, а также иные организации и частным лицам, имеющим соответствующее разрешение и лицензию для содержания животных, - рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Ростислав Гончаров.

По словам чиновников, сейчас животным ничего не угрожает. Их регулярно осматривают ветеринары, а на территории сафари-парка дежурят волонтеры, которые следят за тем, чтобы кормушки и поильники в клетках не пустовали.

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