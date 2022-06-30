В сафари-парке Сочи завершат проверку условий содержания животных до 4 июля

Животные на карантине. Фото: https://t.me/love_sochi

В Сочи была проведена межведомственная проверка в сафари-парк. Ранее в соцсетях появились видео тощих животных. Мэр Сочи взял ситуацию под свой личный контроль.

- По информации администрации города Сочи, животные на карантине и содержатся согласно нормам, их внешний вид связан с болезнью. Сам сафари-парк сейчас закрыт для посещения, внимание на животных обратили местные жители, - сообщила руководителя Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

По словам, главы Ростуризма проверка будет длиться до 4 июля. Ранее сообщалось, что представители администрации осмотрели животных парка.