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Общество30 июня 2022 5:13

В сафари-парке Сочи завершат проверку условий содержания животных до 4 июля

Ситуацию взял под контроль мэр города
Ангелина НАЗАРЧУК
Животные на карантине. Фото: https://t.me/love_sochi

Животные на карантине. Фото: https://t.me/love_sochi

В Сочи была проведена межведомственная проверка в сафари-парк. Ранее в соцсетях появились видео тощих животных. Мэр Сочи взял ситуацию под свой личный контроль.

- По информации администрации города Сочи, животные на карантине и содержатся согласно нормам, их внешний вид связан с болезнью. Сам сафари-парк сейчас закрыт для посещения, внимание на животных обратили местные жители, - сообщила руководителя Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

По словам, главы Ростуризма проверка будет длиться до 4 июля. Ранее сообщалось, что представители администрации осмотрели животных парка.