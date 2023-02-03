Животные из частного зверинца в Сочи будут перевезены в Московский зоопарк

Животных переселяют в другие зоопарки. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сафари-парк в Сочи планировали открыть еще три года назад, но из-за разногласий инвесторов открытие все время переносилось, а затем и вовсе зверинец решили не открывать. Сейчас 160 гектаров зоопарка находятся под арестом. Экологи ведут переговоры о передаче десятков питомцев в другие зоосады страны.

Зоопарк так и не открыли для посетителей. Фото: пресс-служба администрации Сочи

- До недавнего времени Сафари парк был закрыт, посетители не допускались. В настоящее время в связи со сменой руководства ООО «Драйв», а также арестом земельных участков, с прошлого года проводится работа по передаче животных в Московский зоопарк, а также иные организации и частным лицам, имеющим соответствующее разрешение и лицензию для содержания животных, - рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Ростислав Гончаров.

Состояние верблюдов объяснили кожным заболеванием.

Внимание зоозащитников Сафари-парк впервые привлек летом 2022 года. В соцсетях тогда появились фотоснимки истощенных верблюдов. Администрация Сочи устроила проверку и выяснило, что животные не находятся в угрожающем для их жизни состоянии.

-Также на территории содержатся 4 верблюда, 2 из которых, по информации администрации парка, больны кожным заболеванием - саркоптозом, - заявили тогда в пресс-службе администрации Сочи. - Верблюды подвержены сезонной линьке, активны, свободно передвигаются по закрытой территории парка.

Всего в вольерах парка содержались 60 млекопитающих, в том числе верблюды, львы, тигр, леопарды, и более 30 птиц. Все они переедут в новые зоопарки страны.

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