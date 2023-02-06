Ураган с порывами ветра до 38 м/c обрушится на Краснодарский край

На побережье Черного моря дует сильный ветер. Фото: Tateshi_Yokotaishi

На Краснодарский край обрушился ураган. В некоторых местах порывы ветра достигают 38 метров в секунду. В связи с наступлением непогоды на побережье Черного моря объявили штормовое предупреждение.

В Новороссийске сильнейший ветер сносит все на своем пути, падают даже морские контейнеры. Людей просят оставаться дома и не выходить на улицы. На курорте порывы ветра достигают 34 метров в секунду. С такой же силой он дует и в Геленджике, и в Анапе.

Ураган обрушил контейнеры. Фото: Юрий Озаровский

- В отдельных районах очень сильный северо-восточный ветер. Его порывы достигнут 35-38 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Порывы ветра достигнут 38 метров в секунду. Фото: Тateshi_Yokotaishi

Ураган принесет с собой сильное похолодание. Температура воздуха ночью опустится до -10 градусов, а днем до -8 градусов.

Волны поднимутся до трех метров. Фото: Tateshi_Yokotaishi

- Высота волн составит 1,5 – 2,5 метра. Ожидается обледенение судов и парение моря, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ситуация в крае не изменится до 8 февраля.

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