В Новороссийске норд-ост переворачивает морские контейнеры

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В Новороссийске гостей и жителей предупредили о сильных порывах ветра до 33 м/с и призвали не выходить из дома. Уже появились фото, как норд-ост сносит морские контейнеры, средний вес которых достигает трех тонн.

Штормовое предупреждение действует до конца дня. По данным МЧС, в регионе ураган местами может дуть со скоростью 38 м/с. Кроме этого, ожидается обледенение судов.

На Кубани 6 февраля дождь и мокрый снег ожидается лишь вечером. Днем столбики термометров поднимутся до 4 градусов. В Краснодарском крае будет ветрено до среды, 8 февраля.