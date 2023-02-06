Мэр Новороссийска призвал жителей не выходить на улицу из-за сильного ветра

Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

В Новороссийске 6 февраля поднялся сильный ветер. Порывы в течение дня могут достигать 33 м/с. Мэр города призвал жителей не выходить на улицу.

- Уважаемые жители, ухудшаются погодные условия. Сейчас порывы ветра достигают 19-24 м/с, но сегодня днем ветер усилится — до 27-33 м/с. Не покидайте без необходимости помещения, ограничьте выход на открытую территорию и передвижение на личном транспорте, - написал Андрей Кравченко в телеграм-канале.

Высота волн достигнет 13-20 дм, над морем появится туман. Также возможно обледенение судов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что порывы ветра в Краснодарском крае будут достигать 20-25 м/с. На участке Анапа-Геленджик вечером до 25-30 м/с, в Новороссийске 30-33 м/с.