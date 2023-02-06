Многие водители надеются, что в регионе достроят тоннель через Шаумянский перевал.

Самый популярный путь на Черноморское побережье – трасса М4 «Дон», к которой привыкли буквально все путешественники. Пролегает маршрут через Джубгу. В горячий сезон дорога стоит намертво. Поток туристов на машинах огромный, а аккурат перед въездом в курортный поселок - «бутылочное горлышко». Потому поездка до моря становится настоящей пыткой.

Некоторые отдыхающие выбирают альтернативную дорогу через Шаумянский перевал. Этот путь позволяет добраться до Туапсе в объезд Джубги. Правда, покрытия там нет, потому не многие рискуют ехать по гравийному серпантину. А в дождь по перевалу передвигаться и вовсе опасно. Но многие водители надеются, что в регионе достроят тоннель через Шаумянский перевал.

Тоннель через Шаумянский перевал: когда построят, когда откроют движение, будет ли платной дорога

Масштабные работы начались в 2000 году. Строить тоннель начали на средства федерального бюджета. Возведенная дорога значительно бы сократила время в пути водителей, а также повысила безопасность движения.

Но в 2007-м техника затихла. Проект заморозили из-за приостановления финансирования. Однако в 2017 году краевые власти стали говорить о возобновлении большой стройки.

В Краснодарском крае даже разработали проект строительства платного автодорожного тоннеля длиной 3,9 километра.

Проект заморозили из-за приостановления финансирования в 2007 году. Фото: youtube.com/@SeaRomantic

- Для развития автотранспортных выходов к черноморскому побережью завершение строительства тоннеля на участке автомобильной дороги Майкоп - Туапсе в районе Шаумянского перевала просто необходимо, - говорил в 2017 году тогдашний вице-губернатор Андрей Алексеенко, который в то время курировал транспортную сферу. - Обследования объекта подтверждают его сохранность для возобновления производства работ, однако для продолжения строительства необходима повторная разработка проектно-сметной документации.

Стоимость завершения работ по строительству тоннеля оценивали в 4 млрд рублей. Но никаких дальнейших действий так и не последовало.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Как объясняют kp.ru в краевом минтрансе, соединительную дорогу между магистралью «Кавказ» и автодорогой «Джубга – Сочи» на участке Шаумянского перевала» разработали по заданию Российского дорожного агентства, утвержденному 10 декабря 2000 года

«Ленметрогипротранс». Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России в ноябре 2001 года и был утвержден Росавтодором в апреле 2002-го.

- Проект предусматривал сооружение нового участка дороги с автодорожным тоннелем в обход Шаумянского перевала, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. - Строительно-монтажные работы на объекте начались в 2000 году за счет средств федерального бюджета. С 2007 года финансирование из средств федерального бюджета было прекращено, строительно-монтажные работы не выполнялись.

По данным ведомства, государственными заказчиками разработки проектно-сметной документации и строительства объекта являлись федеральные дорожные органы.

- В последние годы Министерство транспорта РФ и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) рассматривали возможность передачи существующей автомобильной дороги регионального значения Майкоп – Туапсе в федеральную собственность, - объясняют в краевом минтрансе. - Кроме того, на федеральном уровне рассматривалась возможность реконструкции всей дороги (включая строительство тоннеля), как входящей в маршрут, соединяющий курорты Северного Кавказа с Черноморским побережьем.

Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», решение по этим двум вопросам пока не принято. О том, возобновятся ли в ближайшее время работы по строительству Шаумянского тоннеля, а также найден ли новый инвестор, в минтрансе Краснодарского края сообщить не смогли.

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