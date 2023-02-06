В Новороссийске ураган оставил новостройку без крыши

Крышу сорвало словно тряпичную. Фото: t.me/chpnvrsk/23067

Похоже, что в Новороссийске норд-ост днем лишь тренировался и к вечеру набрался сил. Мощными порывами ветра сорвало крышу с многоэтажки по улице Лейтенанта Шмидта, 17. Огромные куски кровли словно тряпичные развевались по ветру, а затем их уносило прочь. Жуткое видео очевидцы опубликовали в соцсетях. В мэрии города-курорта срочно выпустили предупреждение.

- В связи с ураганным ветром на жилом многоэтажном доме по адресу ул. Лейтенанта Шмидта, д.17 сорвало часть кровли, возможно дальнейшее разрушение, падение отдельных элементов кровли! Будьте осторожны, - сообщили в администрации Новороссийска.

Из-за ухудшающейся погоды людей попросили без необходимости не покидать квартир, ограничить выход на открытую территорию и передвижение на личном транспорте в районе дома 17 по ул. Лейтенанта Шмидта.

- Личный транспорт уберите с близлежащих улиц ул. Лейтенанта Шмидта, Цедрика, Челюскинцев, Пархоменко, Серадзе, Энгельса, Марата, - уточнили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Остановка, где от разбитого стекла пострадала девушка. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска.

Ранее на одной из городских остановок порывы ветра выбили стекла, разлетевшимися осколками ранило девушку. Прохожие вызвал пострадавшей неотложку.

У спасателей в этот день было много работы. Фото: t.me/alekseioderov

Новороссийске спасатели за день приняли и обработали десятки обращений от граждан. Они пилили упавшие стволы деревьев и убирали рухнувшие заборы.

- У спасателей сегодня очень много работы! Пилим деревья, которые упали, снимаем профлисты с крыши домов, спутниковые антенны, которые сорвало ветром тоже снимаем. Уважаемые граждане!!! В нашем любимом городе Новороссийске сильный ветер! Будьте внимательны и осторожны, - попросили глава городской Службы спасения Алексей Одеров.

Синоптики предупредили, что ураган продолжится еще несколько дней.