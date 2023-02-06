Машины летали словно фантики. Фото: скриншот видео

Погода этой зимой баловала кубанцев. Столбики на термометрах редко опускались ниже нуля, в декабре и январе даже обошлось без привычных зимних ураганов и ливней. Но февраль, похоже, действительно заставит плакать. По крайне мере, совсем не весело было тем, кого 6 февраля непогода застала на трассе. Норд-ост словно игрушечные подхватывал тяжелые грузовики и укладывал их колесами вверх.

- По дороге на Голубую бухту перевернулась уже грузовая машина, лежит. Мы стоим на дороге, и нашу машину просто раскачивает, - с ужасом рассказывают очевидцы.

В Новороссийске летали многотонные контейнеры, уже груженые и готовые к отправке. К вечеру появились сообщения о первых пострадавших. На остановке на пересечении улиц Куникова и Дзержинского разбилось стекло. Пострадала осколков девушка. Прохожие сразу же вызвали скорую медицинскую помощь.

Ветер будет дуть еще несколько дней.

- Новороссийцы, будьте осторожны. Стихию невозможно контролировать. В ваших силах избежать возможного вреда здоровью. Не покидайте помещений без надобности и по возможности — оставайтесь дома, - обратились с просьбой к горожанам глава города-героя Андрей Кравченко.

Сейчас порывы ветра достигают 19-24 м/с, но днем ветер буквально бушевал – его сила достигала до 27-32 м/с. Спасатели городской службы спасения за день совершили десятки выездов.

Деревья падали на автомобили. Фото: t.me/alekseioderov

- На Анапском шоссе дерево не выдержало ветровую нагрузку и упало на два автомобиля. Спасатели при помощи бензопилы распилили упавшее дерево и освободили автомобили от дерева. Уважаемые автомобилисты при ветре выбирайте безопасную стоянку для своего автомобиля, - рассказал глава новороссийской службы спасения Алексей Одеров.

Спасатели весь день ликвидировали последствия урагана. Фото: t.me/alekseioderov

В новом парке Фрунзе в центр Новороссийска рухнули стеклянные ограждения.

Норд-ост наделал бед в городе. Фото: t.me/alekseioderov

На Тонком мысу в Геленджике на мель вынесло техническое судно – земснаряд, который используют для дноуглубительных работ. Экипаж справился с ЧП собственными силами и не запрашивал помощи у МЧС.

Синоптики предупредили, что ураган продолжится еще несколько дней. А за ним придет и мороз -10 градусов.

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