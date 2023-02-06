В Новороссийске дует сильный ветер. Фото: t.me/makovozovy

В Новороссийске задул норд-ост. Это явление абсолютно нормально для города. Оно происходит каждый год в конце зимы – начале весны, но приносит с собой много неприятных последствий.

В этот раз угаран обрушился на курорт с особой свирепостью. Он переворачивает фуры и металлические контейнеры для перевозки грузов по морю. Мэр Новороссийска обеспокоен здоровьем местных жителей и туристов. Андрей Кравченко попросил людей не выходить на улицу.

Ветер переворачивает фургоны. Фото: t.me/novosti_novoross

Ураган обрушил контейнеры. Фото: Юрий Озаровский.

Перевернутая машина. Фото: t.me/alekseioderov

- Уважаемые жители, ухудшаются погодные условия. Сейчас порывы ветра достигают 19-24 м/с, но сегодня днем ветер усилится. Не покидайте без необходимости помещения. Также ограничьте выход на открытую территорию и передвижение на личном транспорте, - написал глава города в телеграм-канале.

На данный момент порывы ветра поднялись до 34 метров в секунду. С такой же силой ураган дует в Анапе и Геленджике. В отдельных районах порывы могут достигнуть 38 метров в секунду. Ситуация не изменится до 8 февраля.

На побережье Черного моря дует сильный ветер. Фото: Tateshi_Yokotaishi

Из-за сильного ветра сотрудники МЧС вынуждены работать в тройном размере. Начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров сообщил, что спасатели пилят упавшие деревья, снимают оторванные проф листы и спутниковые антенны с крыши домов.

Спасатели убирают последствия норд-оста. Фото: t.me/alekseioderov

Сотрудники МЧС распиливают упавшие деревья. Фото: t.me/alekseioderov

- В 14:30 включат сирены. Это предупреждение об усилении ветра, - сообщили в пресс-службе администратора города.

Уточняется, что системы включили специально. Их проверили на случай ЧП.

- Также прогнозируется высота волн до 2,5 метро. Обледенение судов и парение моря. В горах Краснодарского края выше 1,5 тысяч метров сохраняется лавиноопасность, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Волны поднимутся до трех метров. Фото: Tateshi_Yokotaishi

Кроме того, ураган принесет с собой сильное похолодание. Температура воздуха ночью опустится до -10 градусов, а днем до -8 градусов.

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