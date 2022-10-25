«У нас красивый номер, вкусная еда». Прибывшие из Херсонской области беженцы благодарят за радушный прием в Анапе

Жителей Херсонской области встречают на железнодорожном вокзале. Фото: Виталий ТИМКИВ

Анапа стала главным городом Краснодарского края, где принимают жителей Херсонской области. Всего на курорте находятся более 7 тысяч эвакуированных. На Кубань их доставляют поездами, а дальше расселяют по пансионатам и санаториям. Наталья и ее 6-летняя внучка добрались до Анапы 20 октября. Ребенок не может самостоятельно ходить, поэтому бабушка надеется на помощь местных медиков.

Люди заселяются в пансионат. Фото: Виталий ТИМКИВ

- Встретили нас хорошо, посетили в красивый номер со всеми удобствами – есть кондиционер, вода, тепло. Кормят замечательно. Оформили нам выплату по 10 тысяч рублей, - рассказывает жительница Херсонской области Наталья. – Внучка страдала косолапием, теперь сидит в коляске. Надеемся найти ортопеда, который назначит ей лечение.

Пока родители заполняют документы, волонтеры развлекают детей.

Утром 25 октября на вокзале Анапы из поезда вышли супруги Завгородние. Их организованную группу сразу же отвезли в пансионат на автобусах.

- Такое внимание, такая забота, я просто была поражена, - делится жительница Херсона Лариса Завгородняя. - Волонтеры даже не давали в руки вещи брать, настолько все мы были окружены вниманием. У меня эмоции зашкаливают от такого приема. Огромное спасибо хочется говорить утром, в обед и вечером. Все прекрасно.

В пунктах временного проживания развернут информационный центр. Фото: Виталий ТИМКИВ

Пенсионерка сейчас оформляет необходимые документы. Это можно сделать в информационном центре, расположенном в пункте временного размещения.

Эвакуированные берут с собой домашний питомцев.

- Очень удобно, никуда не нужно ходить, искать по городу разные учреждения, все на месте, - отмечает женщина.

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