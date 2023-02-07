"Я много не получал, всего 100 тысяч рублей". Исповедь брата Дани Милохина – Ильи

Илья Милохин Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Первая часть. Продолжение. Еще два года назад Илья Милохин был звездой соцсетей. На его аккаунты были подписаны сотни тысяч человек. Его видео собирали миллионы просмотров. Но затем блогер пропал.

Он загремел в больницу. Лечился от зависимости и начал новую жизнь: сперва – во Владивостоке, затем – в Анапе. Здесь он встретил будущую невесту и занялся астрологией. А еще почти вернулся в шоу-бизнес. Его звал к себе продюсер Юрия Шатунова Андрей Разин.

Мы приехали к Илье в Анапе и узнали, как он общается с братом, Даней, есть ли между ними конфликт и ждать ли возвращения Ильи в шоу-бизнес. Об этом и не только он рассказал во второй части исповеди.

У меня не было денег даже на такси. Я последним уходил с репетиций, занимался перед зеркалом, танцевал. Все уезжали, а я искал деньги на дорогу домой – в ТикТок-хаус.

Я искал шабашки в интернете. Находил рекламу – и пускал эти деньги на такси. А затем получал нагоняй от продюсера за такие вещи. Но у меня просто не было денег.

Максимум, что я получал в Москве, – 100 тысяч рублей за месяц. Конкретной суммы не было. Была реклама, еще просил деньги у продюсера: по 1,5-2-3 тысячи рублей.

Илья Милохин Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Мой максимальный гонорар – 100 тысяч рублей за съемки в «Пусть говорят». Больших денег, о которых писали СМИ, никогда не было.

Это была маска (участие в группе «Не говори маме» Виктора Дробыша). Шоу, смазливые ребята, классные костюмы, великолепная сцена, прекрасные голоса и я – лицо, которое тащит эти ребят.

С Виктором Дробышем я познакомился в ТикТок-хаусе. Его ребята приехали к нам на коллаб (совместных съемок для обмена аудиторией). Одного парня я даже знал. Раньше мы с ним отлично проводили время: пели, баловались веществами.

Так я опять подсел на вредные вещества. Меня подтолкнул знакомый. Как раз была неразбериха с финансами. Я уже был медийным лицом, но ездил на метро. Мне было тяжело морально. И знакомый предложил провести время вместе: попеть песни, позаниматься ерундой...

Илья Милохин Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Перед концертом у меня случилась паническая атака. Это был грязный хайп. Когда (наркотиками) балуется сам Милохин, это сенсация. Из нее делают шоу. За мной закрепили человека. Он следил за моим состоянием.

Концерт еще не начался, а я уже был под веществами. Всех подняли на уши. Виктор Дробыш видел мое состояние. Он давал наставления на концерт, а я понимал, что пора уходить. Это конец. Выходить на публику было нельзя. Я вызвал такси и уехал. А потом улетел во Владивосток.

Честно, я хотел продать основной аккаунт в социальной сети и уехать во Владивосток. Мне нужны были деньги даже на билет. Я просил за него 100 тысяч, но его не успели купить.

Я остался ни с чем. Билеты во Владивосток мне купила мама знакомой девочки. Я улетел и два месяца жил за их счет. Катался по достопримечательностям, питался в кафе, жил. У меня не было никаких денег, ничего.

Я никогда не чувствовал себя звездой. Я конкурировал с ребятами. Они были поющими, а я – лицом. Это беспокоило меня. Я занимался вокалом, работал над голосом, старался догнать ребят и убрать конкуренцию.

После смерти Юрия Шатунова со мной связался Андрей Разин (Илья и Юрий воспитывались в одном детдоме). Юрий занимался хоккеем, был спортивным, как и я. У нас даже тренер один был в детдоме. Может, у Разина заиграла совесть, захотел помочь детдомовцу. Он позвал меня в Турцию – на переговоры. Но я не полетел. Решил подождать – и он пропал.

Илья Милохин Фото: Сергей НАДЕЖДИН

У меня было недоверие к шоубизнесу. Возникли сомнения, когда написал такой влиятельный человек. Он хотел открыть мне дорогу в киноиндустрию. Мною интересовались американские агентства. Но не сложилось.

Разин хотел, чтобы я получил гражданство Турции. То есть сперва отучился там, получил паспорт, льготы. Они давались бы при учебе. Но я решил не ехать. Сперва перенес билеты на день рождения Дани (Милохина), 6 декабря, но вновь не воспользовался ими. Разин просто перестал отвечать.

Я должен был сыграть Шатунова во второй части фильма «Ласковый май». Разин видел меня в этой роли. Я бы заменил Андрея Кузнецова. А спонсируют фильмы американские агентства. Они хотели подписать со мной контракт.

Я не жалею, что не поехал к Разину. Знаю, что у меня еще будут возможности. Я легко отпускаю такие ситуации.

Если отмотать время, я бы изменил отношения с братом. Иначе бы выстроил их, когда мы жили в общежитии техникума. Вместе бы погнали в Москву.

В общежитии у Дани были вечные гулянки. Я не хотел его ни бить, ни ругать. Да, я обижал брата в детском доме. А в общежитии видел его раздолбайство. Я не любил и не люблю это, сразу теряю интерес, ограничиваю общение с человеком в надежде, что он все поймет.

Илья Милохин Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Нас разлучили с братом. Меня отчислили из техникума, и я выживал. Загремел в полицию, воровал еду в магазине. У Дани была своя жизнь, и мне было не до общения. Я искал деньги на жилье, на еду. А у брата как раз случился толчок, и он улетел в Москву.

Меня отчислили из техникума за прогулы. У меня были льготы. Я был одаренным физически, выступал за техникум, тащил команду колледжа. Взамен мне давали льготы. Так совпало, что в 18 лет опекуны отдали мне документы и попрощались, а из техникума отчислили. Я приехал, мне сказали: «Все, отчисляем».

С чемоданом я оказался на улице. И Даня меня спас – нашел друга, у которого я жил. У брата было много связей, у меня – нет. Я был замкнутым. Он сказал: «Все, живи у друга». А потом я украл еду из магазина, меня посадили в обезьянник на трое суток. Я вышел – и все.

Я скитался по подъездам, грелся у батарей. Пользовался харизмой, находил девушек, чтобы покушать, помыться, одеться и удовлетворить их похоть. Уже потом нашел работу – стал швейцаром. Параллельно снимал ТикТок, и меня позвали в Москву.

Я бы удержал Даню, если бы внимательно относился к его тусовкам. Они его портили. Там были и нехорошие вещества, конечно. Все пошло с Анапы, неприятная компания, окружение. Я это видел, говорил, порой, даже приходилось доказывать силой. У меня была обида.

Думал, если подниму руку на брата, – это все. Становилось страшно. И сразу отпускал все. И даже давал ему деньги, даже последнюю тысячу, чтобы он погулял.

Я не смеялся над роликами Дани. Тоже видел, как писали, что был стеб. Но его не было.

Я хочу, чтобы Даня мне высказал все. Пока такой возможности у нас не было. Не представлялся шанс. Был эпизод, когда на Мальдивах он достал камеру, начал снимать. Произошла связь. И мы стояли, гордые и ничего не могли сказать друг другу. Это единственный момент, когда мы могли выговориться.

Даня сказал, что купит мне дом в США, если все получится. Это было на мой день рождения. Это крайне удивило, конечно. Он написал: «Если все получится, проканает, то, возможно, куплю тебе дом».

Мы никогда ничего не дарили друг другу с Даней. Это пошло из детского дома. Единственное, что можно подарить там, – обед, полдник или ужин. Это было все, на что мы способны. Даже вещи не могли дарить, они числились за классом. Отсюда и привычка – ничего не дарить.

В прошлом году Даня нарушил традицию. Он сделал мне подарок – определенную сумму. Она помогла переехать в новую квартиру и сделать операцию девушке. Это был первый подарок за все время.

Даня сделал подарок через месяц после дня рождения. Я смотрю: упали деньги. И брат, в своем репертуаре, шлет смайлики. Я на эмоциях пишу: «Спасибо, брат, спасибо». А у самого в голове: куда пойдут эти деньги.

Даня подарил 100 тысяч, когда у моей девушки случился выкидыш. Нам нужно было оплатить операцию. Часть денег ушла на нее, другая – на оплату квартиры. Сейчас с девушкой все хорошо. Я уже сделал ей предложение.

Даня очень помог в сложной ситуации. Я знал, что придут деньги. Но не думал, что от брата.

Я мог стать отцом. Но была ошибка врачей. Они ошиблись с анализами, диагнозами. Случился сбой организма, осложнение. Она ходила 2-3 недели, плод не рос. У нас были слезы, переживания. На УЗИ мы узнали об этом (плод мертв — Авт.).

Ночью у девушки началось кровотечение. И судьба мне прислала деньги – от брата. У меня не было средств даже отвезти ее в больницу. Я сидел за рабочим столом, активно искал клиентов, чтобы заработать.

Девушка кричала от боли. Еще врачи ужасно относились. Мне пришлось ставить всех на место, обращаться в проверяющие службы, приезжать и говорить, кто я. Чтобы они успокоились.

Из-за выкидыша нам пришлось сменить квартиру. Мы не могли жить там после случившегося. Ужасная энергетика. А мы люди духовные, нам важен баланс. И мы переехали к матери девушки.

Я уже пришел в себя. Сердце ребенка еще не билось. Да, мы планировали расписаться, но не успели. Но предложение уже сделал. Она – невеста.

У нас в планах – переезд в Тюмень. Там работает аэропорт. Это нефтегазовый город со статусными и влиятельными людьми. Там есть родственники. Рядом – Оренбург, где скоро получу квартиру. Удобно, что и самолеты летают, и к матери близко, и к квартире.

Квартиру от государства получу летом (по программе жилья сиротам от государства). Помогли связи. Относительно рядом Москва – всего три часа лететь. Город имеет огромную роль в плане денег и карьеры. Пора выходить на более статусный уровень.

В 2021 году меня настраивали против Дани. Я соперничал с ним.

От Дани отвернется окружение. Я бы хотел пообщаться с ним, узнать его интересы, подправить. Чтобы он пошел туда, куда надо. Такое метание, как сейчас, терзает брата. Он слишком расхлебано относится к жизни. Ему не хватает приземленности. На него многое навалилось. С возрастом его окружение отвернется. И куда он пойдет?

О его отъезде в США я узнал на день рождения. Он мне написал, поздравил. Я ответил: «Ты где? Давай увидимся». И он пишет: «Я в Америке. Если получится, куплю тебе здесь дом».

Даня любит все яркое и роскошное, ожерелья. Часами за два миллиона он подчеркивает свой статус. У него свои приоритеты. Я к дорогим вещам отношусь нейтрально, не люблю роскошные украшения. Но если Дане нравится, пусть покупает, почему нет?

У меня нет вкуса к вещам. Я брал одежду по бартеру, покупал вещи, копируя друзей. Смотрел, как ребята одевались, и брал похожее.

Моя самая дорогая покупка в жизни – Iphone за 80 тысяч (12 Pro Max) и пальто – за 10. Я сам заработал и купил.

Если бы увидел Даню, сказал: «Здорово, погнали вместе работать, рубить деньги и строить свой уголок, свой домик, создавать семью». Наша единственная проблема – отсутствие приземленности и родственных связей. Чтобы они были, нужно найти партнеров, обзавестись семьей, построить свой уголок. Чтобы он почувствовал, что род – это единственное, что есть в этой жизни, что близко сердцу.

Даня – это ребенок с большим количеством комплексов и обид. Ему нужно их обязательно проговаривать, чтобы все отпустить. Иначе это отразится на семье, на детях. Все эти комплексы, страхи.

Даня боится все потерять. Если он лишится всего, что наработал своим трудом, это будет полный провал для него. Он на этом держится. Ему рядом нужен родственник, который бы его наставлял, говорил, как делать, держал его под контролем.

Даня живет одним днем. Он получает многое от жизни и ни на чем не зацикливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стоял на гвоздях и изгонял демонов. Исповедь брата Дани Милохина – Ильи

Сенсационные подробности жизни звезды соцсетей.