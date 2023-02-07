Суд обязал отреставрировать два дома с историей в Краснодаре

Дом на Орджоникидзе. Фото: мэрия Краснодара

С иском в суд обратилась мэрия Краснодара, которой принадлежат ценные дома регионального значения на улице Орджоникизде, 48а, а1 и 50а. Дело в том, что располагающийся там "Горкадастрпроект" не выполнил требования по реставрации в срок.

Еще в 2021 году проект на реставрацию был готов и согласован. Однако работы так и не начинались.

- Здания ветшают, им необходим ремонт, - говорят в городской администрации, аргументируя свои требования в суде. - Никто не обратился за разрешениями на проведение работ.

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в Краснодаре Фото: Виталий КАРНАУХ

Напомним, два года назад администрация города объявила о том, что три дома будут отреставрированы в Краснодаре. Это доходный дом подрядчика Ф. Н. Акулова (находится по ул. Красной, 6). В начале XX века в нем располагался штаб Красной гвардии по обороне Екатеринодара. А также те самые жилые дома X. Фришкулиди и К. П. Пятковой.

Помимо них, были запланированы работы в доме купца Лихацкого. Но и они пока не начинались. Между тем, на проект его реставрации выделили 11,2 млн рублей.

За девять месяцев исполнитель заказа должен будет подготовить научно-проектную и проектно-сметную документацию и получить положительное заключение историко-культурной экспертизы. Подрядчику нужно изучить историческое здание на наличие дефектов и провести историко-архивные и библиографические исследования. Прием заявок закончился вчера, 6 февраля.