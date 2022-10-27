Двум бывшим первым вице-мэрам Сочи дали по 15 лет строгача за взятки в 120 млн рублей

На фото Сергей Юрин (слева) и Анатолий Рыков. Фото: sochiadm.ru

Суд в Москве огласил приговоры Анатолию Рыкову и его преемнику на этом посту Сергею Юрину за миллионные взятки. Приговор оказался очень суров. Оба бывших высокопоставленных чиновника получили по 15 лет колонии строгого режима с обязательствами выплатить 120-миллионные штрафы. Кроме того, суд счел необходимым ограничить их и после выхода на свободу. Оба не смогут занимать руководящие должности в госорганах по 10 лет.

Однако этому предшествовало длительное разбирательство.

Анатолий Рыков занимал должность первого вице-мэра города-курорта с 2009 по 2018 годы, затем его место ненадолго занял Сергей Юрин. В октябре 2018 года обоих задержали сотрудники ФСБ, по материалам которых в Следственном комитете России возбудили уголовное дело о взятках.

- 120 млн рублей было передано чиновникам через посредников-юристов за выдачу разрешений на строительство, а также заключение договоров на аренду муниципальных земельных участков, - гласят материалы уголовного дела.

Фигурантами уголовного дела о взяточничестве и даче взятки были несколько человек помимо двоих первых вице-мэров. Это заместитель начальника правового управления администрации Сочи Андрей Левентюк и адвокаты Алексей Литвинов и Николай Гребенюк.

Литвинов позже пошел на сотрудничество со следствием и стал одним из ключевых свидетелей в процессе.

Пошел под суд и учредитель ООО «Мануфактура-Юг» Игорь Строганов. Последнему инкриминировали дачу взяток (ст. 291 УК РФ). Его осудили на семь лет и дали штраф в 80 млн рублей.

Посредники в получении бывшими вице-мэрами Сочи взяток юрист Андрей Левентюк и его коллега Николай Гребенюк были осуждены на 12 лет строгого режима и штраф 80 млн руб. и 8 лет и 40 млн руб. соответственно.

Столичный суд дал всем фигурантам уголовные сроки, на которых настаивало обвинение.

Бывшие высокопоставленные чиновники не признали вину и планируют обжаловать приговор.