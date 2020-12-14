Экс-чиновники мэрии Сочи будут осуждены за крупные взятки

На фото Сергей Юрий (слева) и Анатолий Рыков. Фото: sochiadm.ru

В Сочи экс-чиновники будут осуждены за крупные взятки, общая сумма которых - 120 млн рублей. Вознаграждение чиновники получили за предоставление земельного участка и выдачу разрешений на строительство.

В числе фигурантов – бывший первый заместитель главы города Сочи Анатолий Рыков, экс вице-мэр Сергей Юрин, заместитель начальника правового управления администрации города Андрей Левентюк и адвокаты Алексей Литвинов и Николай Гребенюк.

«Утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В пресс-службе следственного комитета РФ уточнили, что чиновники обвиняются в получении взяток организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Рыков и Литвинов совместно с соучастниками реализовывали коррупционную схему. Благодаря ей, они получали взятки от кубанских бизнесменов за выдачу разрешений на строительство и за заключение и продление договоров аренды участков муниципальной земли. Незаконным обогащением они занимались с 2015 по 2018 годы.

Одним из взяткодателей, по версии следствия, выступил учредитель ООО «Мануфактура-Юг» Игорь Строганов. На предпринимателя заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Литвинов и Строганов признали свою вину.

Напомним, 19 октября Басманный суд Москвы заключил под стражу вице-мэра Сочи Сергея Юрина. Его обвиняют в получении взяток. Суд также арестовал экс-замначальника правового управления администрации Сочи Андрея Левентюка, заместителя директора департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Александра Иванова и бывшего вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Басманный суд Москвы продлил арест двум вице-мэрам Сочи, которых обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Судья удовлетворил ходатайства следователей и оставил Сергея Юрина и Анатолия Рыкова под стражей.

Сергей Юрин занимал пост первого вице-мэра курорта, а Анатолий Рыков после работы заместителем главы Сочи работал замдиректора АНО «Росгонки».