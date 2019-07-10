Суд продлил арест двум вице-мэрам Сочи
Басманный суд Москвы продлил арест двум вице-мэрам Сочи, которых обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Судья удовлетворил ходатайства следователей и оставил Сергея Юрина и Анатолия Рыкова под стражей до 15 сентября 2019 года.
Сергей Юрин занимал пост первого вице-мэра курорта, а Анатолий Рыков после работы заместителем главы Сочи работал замдиректора АНО «Росгонки».
Чиновники оказались под стражей в октябре 2018-го года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В частности, речь идет об оказании застройщику помощи в продвижении бумаг за незаконное вознаграждение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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