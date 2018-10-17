В Сочи задержаны вице-мэр Сергей Юрин и бывший первый вице-мэр Анатолий Рыков

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-17T18:18:47+03:00

Об этом сообщает источник в правоохранительных органах

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Вечером 17 октября стало известно о задержании еще двух сочинских чиновников.

- Сегодня в администрации города прошли обыски, - подтвердил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Задержаны первый вице-мэр Сергей Юрин. А также бывший первый вице-мэр Анатолий Рыков.

В чем подозреваются чиновники, пока неизвестно. В мэрии Сочи ситуацию официально не комментируют.

- Анатолий Рыков не работает в администрации три месяца, о его задержании нам ничего неизвестно, - сказал «КП» - Кубань» руководитель пресс-службы мэрии Микаэл Нерсесян. - О том, где находится Сергей Юрин, не подскажу вам, однако на рабочем месте его сегодня не было.

39-летний Сергей Юрин работает заместителем главы Сочи с 2009 года. Он координирует работу по вопросам правовых, земельно-имущественных отношений, вопросам развития информатизации и связи. С августа 2018 года Сергей Юрин стал первым заместителем мэра курорта.

До этого должность занимал Анатолий Рыков. Проработал он заместителем с апреля по середину августа, а затем написал заявление об уходе. Позже на своей странице в Facebook он сообщил о переходе на новую работу в АНО «Росгонки». Здесь он стал заместителем генерального директора.

Ранее Анатолий был председателем избирательной комиссии Краснодара и заместителем главы Анапы.

Напомним, 12 октября стало известно, что замдиректора департамента городского хозяйства Сочи подозревают в превышении полномочий. Виталий Петренко потратил 123 млн рублей из бюджета на покупку не отвечающих требованиям жилых помещений.

В апреле 2018 года Кубань всколыхнула волна громких арестов. За сутки в Краснодаре и Сочи задержали 11 застройщиков и четыре чиновника. Это были два вице-мэра Сочи Мугдин Чермит и Юрий Паламарчук, главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок, директор сочинского департамента имущества Владимир Пермяков.