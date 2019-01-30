2019-01-30T10:30:53+03:00
Происшествия

Суд отменил продление ареста первому вице-мэру Сочи Сергею Юрину

Об этом сообщил его адвокат Игорь Исаев
Александра ПОДУШКО
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Суд отменил продление ареста первому вице-мэру Сочи Сергею ЮринуСуд отменил продление ареста первому вице-мэру Сочи Сергею Юрину
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19 декабря вице-мэра Сочи Сергея Юрина, который обвиняется по делу о получении взяток, Басманный суд Москвы заключил под стражу. В декабре этот срок продлили на 3 месяца.

-29 января появилась информация о том, что Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы, - об этом сообщил адвокат вице-мэра Сочи Игорь Исаев.

Также по его решению был отпущен без избрания иной меры пресечения Андрей Левентюк. СИЗО он покинет в ближайшее время.

Это мотивировано тем, что ходатайство о продлении срока ареста в отношении Левентюка «не было подписано следователем».

Напомним, 19 октября Басманный суд Москвы заключил под стражу вице-мэра Сочи Сергея Юрина. Его обвиняют в получении взяток. Суд также арестовал экс-замначальника правового управления администрации Сочи Андрея Левентюка, заместителя директора департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Александра Иванова и бывшего вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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