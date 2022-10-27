Смерчи прогнозируют в Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи спасатели снова предупредили о возможных смерчах в море. Один из них даже попал в объектив видеокамеры прогуливающихся по пляжу в районе Дагомыса.

- Это гигантская воронка закручивалась прямо у нас на глазах, - рассказывали шокированные очевидцы.

К счастью, до берега смерч не добрался.

Однако экстренные службы предупреждают, что расслабляться не стоит. Смерчи прогнозируются до конца суток 27 октября.

- До конца суток 27 октября, а также ночью и утром 28 октября на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели советуют в первую очередь гостям курортов на Черноморском побережье следить за сообщениями экстренных служб в СМИ. Беспечность бывает чревата.

Напомним, 22 июня смерч в Лазаревском районе вышел на сушу и разметал в щепки прибрежное кафе. Только по счастливой случайности никто из многочисленных посетителей и прогуливающихся на набережной в этот момент не пострадал.

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