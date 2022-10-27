«Это было уже не в первый раз». Старший сын чуть не сбросившей с балкона младенца женщины выступил с пугающим заявлением

По словам сына женщины, подобный случай был в прошлом году.

Старший сын чуть не сбросившей с балкона младенца женщины выступил с пугающим заявлением. Напомним, жуткий случай произошел в селе Агой Туапсинского района. Именно там в одном из жилых домов 38-летняя Гульнара едва не скинула малыша с балкона на седьмом этаже. Страшное видео сняли прохожие, оказавшиеся рядом с дом. К счастью, ребенок не пострадал - сейчас он у бабушки. С самой матерью беседуют правоохранители. После того, как ей зададут вопросы, сотрудники полиции планируют отправить женщина на обследование к врачам. А тем временем еще один ребенок Гульнары, 11-летний Василий (имя изменено - Авт.) встал на ее защиту.

В соцсетях на семью обрушился шквал критики. От нее ребенок сейчас мужественно отбивается.

- Да, это моя мать, и у нее проблемы с головой, и теперь надо ее за это убить? - недоумевает мальчик, читая сообщения некоторых пользователей. - Кто знал, что с ней такое произойдет?

По словам Василия, такое в их семье случалось и раньше.

- В прошлом году тоже такое было. Ее положили в психушку, вылечили, сейчас увезли и вылечат. Вреда нам она не сделает! - уверено заявляет подросток. - Если брать моего младшего брата, то это совсем другое. Конечно, сердце екало, поставьте себя на мое место! Когда это все происходило, меня дома не было. Но я знаю, что тогда она головой не думала. И я знаю, что она его не сбросила бы. Знаю, что она и меня бы не скинула. Мать детям вреда не причинит.

Как удалось узнать kp.ru, в многодетной семье воспитываются трое детей - годовалый малыш, девяти и 11-ти лет. По предварительным данным, ранее семья на учете в органах опеки не состояла.

- На месте с женщиной работают полицейские, после чего ее направят в медицинское учреждение для прохождения обследования, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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