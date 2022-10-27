Проходила лечение, но случилось обострение. Что известно о женщине, едва не сбросившей с балкона младенца в Туапсе

По предварительной информации, женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Правоохранители выясняют обстоятельства жуткого случая, который сняли на видео случайные очевидцы. Известно, что проверку уже организовала прокуратура Кубани. Напомним, в одном из жилых домов села Агой Туапсинского района 38-летняя Гульнара едва не скинула малыша с балкона. К счастью, ребенок не пострадал. С самой матерью беседуют сотрудники полиции. А в ближайшее время задавать вопросы будут и следователи, которые возбудили уголовное дело в отношении женщины.

И соседи, и знакомые характеризуют Гульнару положительно - в адрес ее семьи говорят только добрый слова.

- Она многодетная мамочка. Последнего ребеночка совсем недавно родила. Ничего плохого о ней не скажу. Своих кровиночек она любит, ни разу не слышала, чтобы она ругала кого-то из детей. На людях по крайней мере не видела, - рассказывает соседка семьи Галина.

Известно, что Гульнара - многодетная мама. Как удалось узнать kp.ru, она вместе с супругом воспитывает трех детей - помимо крохи, у них девятилетняя дочь и 11-летний сын. По предварительным данным, ранее семья на учете в органах опеки не состояла. Однако, Гульнара наблюдалась у врача.

- По предварительной информации, женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. У нее диагностировали психоз, подозрение на шизофрению, - рассказали в прокуратуре Кубани.

Как говорят родные, в прошлом году подобный случай уже был, женщина прошла лечение, однако спустя время, похоже, случилось обострение.

- По данному факту межрайонной прокуратурой организована проверка, - уточняют в надзорном ведомстве. - По итогам будет дана оценка работе органов системы профилактики, а также поставлен вопрос об ограничении либо лишении родительских прав в отношении несовершеннолетних детей женщины.

Сейчас все дети находятся под присмотром бабушки, угрозы их жизни и здоровью нет.

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