Возможно ли землетрясение в Майкопе: ученые ответили на важный вопрос после разрушений в Турции и Сирии

Грозит ли Майкопу землетрясение в ближайшие 100 лет. Фото: архив КП

Есть ли риск землетрясения в Майкопе? Этим вопросом задаются местные жители после разрушительной стихии в Турции и Сирии, которая разбушевалась 6-7 февраля. Подземные толчки достигали магнитуды более 7 баллов. В результате катастрофы, погибли более 12,8 тысяч человек, 62,9 тысячи - получили ранение.

Катастрофическое землетрясение сейсмологи признали уникальным. После первого толчка, произошло сотни повторных. Жители республики обеспокоены, что стихия доберется и до них.

- Активный разлом, в котором накапливается тектоническое напряжение, расположен вдоль оси Главного хребта Кавказа. Но здесь проявляется такая закономерность - в центральной и восточной части Большого Кавказа существуют очаги потенциальных мощных землетрясений. Что касается Западного Кавказа, в пределах которого расположен наш регион, здесь иная картина. Здесь существуют очаги слабо-интенсивного взаимодействия плит, которые предполагаются землетрясения от 3-4 до 5 баллов, - рассказала заведующая Центром интеллектуальных геоинформационных технологий Адыгейского государственного университета Татьяна Варшанина.

По данным экспертов, беспокоиться о катастрофических землетрясениях в Майкопе не стоит. В ближайшие 100 лет на территории республики их не ожидается. Возможны подземные толчки с магнитудой в 5 баллов. Но затронут они исключительно горную часть республики, а не заселенную.

Что касается соседствующего Краснодарского края, то местным жителям также не о чем переживать. Как удалось узнать «КП» - Кубань», последнее 7-балльное землетрясение на территории Кубани зафиксировано во второй половине 19 века. Лимит разрушительной стихии выполнен. Еще как минимум 300 лет опасных подземных толчков не предвидится.