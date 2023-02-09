Об эпидемии речи не идет. Роспотребнадзор Кубани рассказал о ситуации с корью

Вакцинация - единственный способ избежать заражения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае зарегистрировали новые случаи заболевания корью. Как сообщили в пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, речь идет о единичных случаях. Точное количество заболевших, а также муниципалитеты, где были зафиксированы случаи заражения корью, в ведомстве не назвали.

- Корь – это острое инфекционно-вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Инкубационные период заболевания составляет 21 день. Клинические проявления схожи с респираторными заболеваниями. Начинается все с температуры, кашля и насморка, но на 4-5 день появляется сыпь на лице, шее и нижней части туловища, - рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления РПН по региону Диана Ваниева.

Контагиозность у заболевания 100%, а это значит, что после контакта с болеющим человеком заражения не избежать. Самым важным способом защиты является вакцинопрофилактика. Первую прививку от кори населению делают в 12-месячном возрасте, с последующей ревакцинацией в шесть лет и после на протяжении всей жизни до 55-летнего возраста. Прививки против кори включены в Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации и являются обязательными на территории страны.

- В случае проявления первых признаков, вызывайте врача на дом, не посещайте места массового скопления людей, дабы обезопасить лиц, которые будут находиться с вами в контакте, - добавила Диана Ваниева.

Напомним, случай заражения корью был выявлен в Анапе. Родители первоклассницы школы №11, которая временно расположена на территории гимназии «Эврика», обратились к врачам с жалобой на высокую температуру и сыпь у ребенка.

Известно, что семья ребенка недавно посещала неблагополучный по этому заболеванию регион.

В последний раз девочка была в школе 26 января. Специалисты уже определили круг детей, с которыми она контактировала больше всего.

Кроме того, в школе №11 и гимназии «Эврика» введены противоэпидемические и ограничительные мероприятия. В учебных классах начали обеззараживать воздух.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вакцинируйтесь, пока не поздно. В Анапе зафиксирован случай заражения корью

В Анапе 7-летняя школьница заболела корью (читать)