Психиатр рассказала, что могло подтолкнуть женщину угрожать сбросить младенца с высоты 7-го этажа в Туапсе

Женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Ужасающая драма, развернувшая в Туапсе, до сих пор не дает покоя местным жителям. Напомним, многодетная мать на балконе многоэтажного дома едва не сбросила двухмесячного малыша с высоты 7-го этажа. Женщина размахивала младенцем и было очевидно, что она в любой момент готова его скинуть. Трагедии удалось избежать - ребенок жив и не пострадал. Но все могло закончиться более чем драматично.

Уже известно, что многодетная мать ранее состояла на учете у врача, ей диагностировали диагноз "шизофрения". По словам родственников, в прошлом году подобный случай уже был. Тогда женщину отправили на лечение. Но спустя время, похоже, случилось обострение.

По словам психиатра, подобный случай мог произойти абсолютно в любой, даже внешне благополучной семье.

- Диагноз "шизофрения" - тяжелое психическое расстройство, это может случиться у каждого. Есть генетическая предрасположенность, при этом болезнь может какое-то время "спать" в человеке и не проявлять себя. Нередко дебют заболевания приходится на период после родов, - рассказала радио "Комсомольская правда" врач-психиатр Елизавета Жесткова. - Не исключено, что у женщины развилась послеродовая депрессия, послеродовый психоз. По симптоматике это может быть похоже на шизофрению (также наблюдается неадекватное поведение, бред, галлюцинации).

Врач-психиатр считает, что родные и близкие женщины, возможно, замечали "звоночки", но не придали им внимания и не забили тревогу.

- В послеродовой период (первые месяцы) важно следить за состоянием женщины. Постоянно интересоваться, как она себя чувствует, не тяготит ли еще что-то. Может быть, она плачет, встает по ночам без надобности, может, еще что-то тревожит. Все это как раз является "звоночками" для того, чтобы рекомендовать женщине обратиться к специалисту. Потому что чем раньше пройдет обследование, тем скорее начнется лечение, - добавляет Елизавета Жесткова. - Нередко специалисты назначают лечение в стационарных условиях. Это опять же необходимо для того, чтобы как можно быстрее вернуть состояние женщины в норму.

Напомним, в отношении многодетной матери заведено уголовное дело. Она подозревается в покушении на убийство двухмесячного сына.

- В отношении подозреваемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю. - С учетом состояния фигурантки решается вопрос о ее госпитализации в лечебное учреждение. Также об избрании меры пресечения.

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