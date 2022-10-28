Приговор заслуженному артисту России, обвиненному в домашнем насилии, оставили без изменения

Отца в тирании обвинила родная дочь.

Кассация оставила без удовлетворения жалобу Юрия Кравчука. 20 января суд в Геленджике признал его виновным в избиении собственной дочери. 26-летняя Алина Кравчук сама рассказала об этом публично, обвинив знаменитого отца, Заслуженного артиста России, в домашней тирании.

В 2017 году художественный руководитель знаменитого коллектива "Звезды Урала" переехал с женой и двумя младшими детьми на Кубань, начал преподавать в Кубанском институте культуры. Но спустя два года жена Юрия умерла от рака. И он остался один.

Взрослая дочь его осталась в Екатеринбурге. Но иногда наведывалась в гости к отцу и брату с сестрой. Последняя встреча у моря в Геленджике закончилась потасовкой в гостиничном номере. Алина рассказала, что отец накинулся на нее из-за незначительного повода, сломав палец, унизив перед младшими детьми. Неприятная сцена домашних разборок попала на видео. Казалось бы, чужая семья - потемки, но все в итоге дошло до суда и обвинительного приговора.

Наказание за сломанный палец Юрий понес минимальное - 4 месяца ограничения свободы в домашних условиях. Репутация пострадала сильнее.

- Судимость - это волчий билет для преподавателя. Таков закон. Насколько мы знаем, приговор суда пока не вступил в законную силу и Юрий Михайлович его обжалует. Поэтому и решение по этой драматичной ситуации будут приниматься после решения суда, - заявляли "КП" - Кубань" в пресс-службе Кубанского государственного института культуры после скандала с дочерью Кравчука.

Однако пока определенного ответа, сохранил ли за собой работу артист, мы не получили. "КП"-Кубань" отправила запрос в министерство. В коллективе хорошо понимали, как важно Кравчуку сохранить работу. Он единственный кормилец в семье.

Надо сказать, что мнения в творческой среде после конфликта талантливого отца с дочерью разделились сразу.

- Он не производит впечатления плохого человека. Может, смерть жены подкосила. Тогда надо помогать, а не гноить, - говорили коллеги.