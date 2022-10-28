Краснодарцам предлагают выбрать новое граффити на Органном зале

Итальянец наносит эскиз граффити на стену Органной зала. Фото: КМТО «Премьера».

В ноябре 2019 года итальянский художник граффити Луидже Мураторе предложил тогдашнему мэру Краснодара Евгению Первышову бесплатно украсить своим муралом стену Муниципального концертного зала по улице Красной, 122. Однако пандемия прервала его работу и граффити осталось незаконченным.

Луиджи Мариа «Raptuz» Мураторе изобразил на южной стене концертного зала, где установлен единственный в Краснодаре орган марки «Рудольф фон Беккерат», дирижера, органиста и скрипачку. Если два первых образа собирательные, то прототипом рыжеволосой красавицы со скрипкой выступила солистка краснодарского камерного «Премьер-оркестра» Маргарита Киракосова.

Так эскиз мурала выглядел днем. Фото: КМТО «Премьера».

– Итальянец наносил рисунок на стену с помощью проекции: эскиз вечером проецировался на стену зала, обводился по контуру, а затем закрашивался из баллончиков, – рассказали «КП»-Кубань» в Муниципальном концертном зале. – Однако работа иностранного художника площадью 300 квадратных метров осталась незавершенной: сначала он прервал ее из-за холодов, затем не смог вернуться и закончить мурал из-за пандемии.

Такое изображение может появиться на стене зала. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Завершить начатое иностранным коллегой решил краснодарский райтер Георгий Куринов, о котором недавно писала «КП»-Кубань». Он создал несколько эскизов на тему музыкальных инструментов и предложил городскому управлению молодежи бесплатно нанести один из них на стену Муниципального концертного зала.

Еще один эскиз Георгия Куринова. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Поучаствовать в выборе мурала, который появится на Органном зале, может каждый краснодарец в онлайн-формате. Эскиз, набравший наибольше количество голосов, украсит стену Муниципального концертного зала.

Краснодарский райтер предлагает и такой вариант рисунка. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

БУДЬ В КУРСЕ

Где голосовать?

Проголосовать за один из эскизов Георгия Куринова, который может появиться на стене Муниципального концертного зала, можно на сайте администрации Краснодара в специальном разделе.