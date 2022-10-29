Хамса мигрирует в теплые воды. Фото: Телеграм-канал Sega_Black_Sea_nvrsk

В Краснодарском крае начался лов хамсы. Рыбаки выходят в море у берегов Новороссийска, чтобы наполнить сети черноморской килькой. В этом месте традиционно много рыбы. Хамса приплывает в акваторию, когда снижается температура морской воды в конце октября-начале ноября. Ее тоннами отгружают на берег и продают в магазинах и на рынках.

- Черноморский анчоус мигрирует от Азовского моря, от Тамани доходит до Новороссийска, идет дальше в Сухуми и Батуми, а потом весной возвращается обратно в гораздо меньшем размере, - рассказал «КП»-Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

В Новороссийске к небольшой рыбешке – особое отношение. В годы Великой Отечественной войны хамса спасла от голода тысячи человек. В честь этого в городе-герое на набережной Серебрякова установлен памятник. Осенью здесь проходит фестиваль хамсы, где можно закупить или сразу попробовать свежевыловленную рыбу. Мероприятие не проводилось два года из-за пандемии коронавирсуа. Но в этом году традицию решили восстановить.

- Фестиваль состоится с 3 по 6 ноября на Форумной площади. Дата проведения фестиваля выбрана неслучайно. В середине октября начинается массовая путина. Именно в этот период хамса самая вкусная и жирная, - сообщили в муниципальном центре управления Новороссийска.

Кроме вкусовых качеств, хамса имеет ряд полезных свойств.

- У ее хорошо усвояемое мясо. Ее едят ее костями, поэтому человек получает много костного кальция и фосфора. В хамсе, как и в любой другой рыбе, содержится омега-3. В общем, рыбу надо есть хотя бы по четвергам, - отметил эколог.