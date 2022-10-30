Под Анапой в Сукко на знаменитом озере запретили прогулки к кипарисам

Из-за обмеления озера Сукко обнажились «легкие» кипарисов. Фото: министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Вокруг главной достопримечательности экопарка в поселке Сукко под Анапой появились ограждения и запрещающие таблички: из-за обмеления Кипарисового озера сейчас прогулки к уникальным 20-метровых деревьям запрещены.

В экопарке «Долина Сукко», что в 14 км к югу от Анапы, обмелело знаменитое Кипарисовое озеро, куда круглый год приезжают туристы, чтобы сфотографироваться с 32 вековыми болотными кипарисами из Северной Америки.

К великанам высотой 20-30 метров, чьи стволы летом уходят под воду озера на два метра, теперь можно добраться пешком, а не на лодке или катамаране. Туристы и любители фотосессий ради красивых снимков к кипарисам.

Любители эффектных фотосессий вытаптывают корни растений. Фото: vk.com/segablacksea

Огородить растения и временно запретить доступ к природной достопримечательности, чтобы защитить памятник природы регионального значения «Кипарис болотный», решили в краевом министерстве природных ресурсов.

– Ежегодно осенью озеро Сукко пересыхает и корни кипарисов оказываются на поверхности почвы. Посещая памятник природы, туристы, не задумываясь о последствиях, ходят по корням кипарисов, фактически наступая на «легкие» деревьев, – рассказали «КП»-Кубань» в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. – Это связано с тем, что на корнях расположены пневматофоры – хрупкие дыхательные органы растений.

Сейчас вдоль границ кипарисовой рощи установлено ограждение и таблички с текстом запрета. Любоваться красотой деревьев болотных деревьев-гигантов осенью и зимой можно будет только издалека – с расстояния не ближе 10 метров.

Сейчас подходить к кипарисам запрещено. Фото: министерство природных ресурсов Краснодарского края.

– За повреждение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, к которым относится кипарис болотный, предусмотрен штраф, – добавили в краевом ведомстве. – Согласно КоАП РФ, он составляет от 5 до 100 тысяч рублей.

Ранее «КП»-Кубань» подробно писала, как туристы и любители фотосессий на Кипарисовом озере вредят уникальным деревьям.