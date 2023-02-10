Как отголоски турецкого землетрясения аукнутся на Кубани

Отголоски турецкого землетрясения ждут на Кубани. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Турция пережила землетрясения века. Они затронули не только десять провинций страны, но и Ливан, Ирак, Израиль и Сирию. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эта катастрофа стала крупнейшей в их истории почти за последние 100 лет. Сайт kp.ru поговорила с ученым, чтобы узнать, к каким грозным явлениям природы на Кубани могут привести турецкие землетрясения.

По словам специалиста, жители края могут спать спокойно. Подземные толчки в регионе происходят регулярно - они дают выплеск энергии, которая формируется в разломе. Но турецкое землетрясение может спровоцировать другие природные явления. Ведь в Краснодарском крае - десятки грязевых вулканов, к тому же немало зон, где высок риск схода оползней.

- Несмотря на 21 век, механизм действия этих грязевых вулканов до сих пор не познанный человеком процесс. Для того, чтобы началось извержение, требуются определенные условия. И они на Северном Кавказе существуют: это высокая мощность глинястых пластичных пород, наличие газовых залежей с аномально высокими давлениями, а также наличие тектонических нарушений, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий кафедрой месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле Южного федерального университета Алексей Наставкин. - Кавказ в Альпийско-Гималайский складчатый пояс, протяженный на несколько тысяч километров, куда попадает и зона турецкого землетрясения. Волны, конечно же, пошли в сторону Северного Кавказа, и эти отголоски способны вызвать колебания грунтов. А это, в свою очередь, может привести к оползням.

Наиболее опасные места - на склонах долин или речных берегов, в горах, на берегах морей. Там, где регулярно происходит движение масс горных пород, запрещена жилая застройка.

Что же касается грязевых вулканов, то, по мнению ученого, большой угрозы после землетрясения они не представляют.

- Глубина зарождения грязевых вулканов - где-то 7-8 километров, а вот турецкого землетрясения - 60 километров. Поэтому резкой подвижки случиться не должно, особого влияния от подземных толчков не будет, - уточняет kp.ru Алексей Наставкин. - К тому же все вулканы в регионе находятся под контролем. На территории вблизи них запрещена любая деятельность, в том числе сельскохозяйственная. Так что опасности нет.

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