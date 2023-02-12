Наркотики в майонезе. Заключенному передали бандероль с запрещенным веществом в упаковке от соуса на Кубани

Заключенного осудят за бандероль с запрещенными веществами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В колонии Краснодарского края заключенный ждал необычную посылку. Внутри бандероли с майонезом для него были спрятаны наркотики в крупном размере. Однако, доставлена получателю она так и не была.

30 - летний житель Сочи отбывал наказание в исправительной колонии №2 по Краснодарскому краю. На его имя пришла бандероль, которую принялись осматривать правоохранители. Внутри посылки оказалась упаковка майонеза. В ней отправитель спрятал запрещенные вещества для своего товарища.

- Установлено, что при осмотре бандероли, поступившей на имя отбывающего наказание в исправительной колонии, правоохранители обнаружили в упаковке с майонезом наркотическое средство синтетического происхождения общей массой около 3,5 граммов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», расследование уголовного дела завершено. На данный момент его направили в суд для рассмотрения по существу.

- Санкции инкриминируемой статьи (частью 3 статьи 30, части 2 статьи 228 УК РФ) предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - дополнили в краевом ведомстве.

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