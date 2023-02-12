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Общество12 февраля 2023 14:40

Реконструкция финального боя за освобождение Краснодара прошла на улице Красной

Краевая столица избавилась от немецко-фашистских захватчиков 12 февраля 1943 года
Источник:kp.ru
Реконструкция финальной битвы

Реконструкция финальной битвы

Фото: Виталий ТИМКИВ

Реконструкция финального боя за освобождение Краснодара прошла на улице Красной. Краевая столица избавилась от немецко-фашистских захватчиков 12 февраля 1943 года.

Как и 80 лет назад, в решающей битве сошлись бойцы Красной Армии и «оккупанты». Они бились на пересечении улиц Красной и Гимназической, у здания бывшей гостиницы «Централь». На нее бойцы водрузили знамя Победы.

Свидетелями реконструкции финальной битвы стали тысячи краснодарцев. Участники финального боя передали дух времени: взрывы, выстрелы на расстоянии вытянутой руки.

Реконструкция финальной битвы

Реконструкция финальной битвы

Фото: Виталий ТИМКИВ

Реконструкция финальной битвы

Реконструкция финальной битвы

Фото: Виталий ТИМКИВ

Реконструкция финальной битвы

Реконструкция финальной битвы

Фото: Виталий ТИМКИВ

Реконструкция финальной битвы

Реконструкция финальной битвы

Фото: Виталий ТИМКИВ

Реконструкция финальной битвы

Реконструкция финальной битвы

Фото: Виталий ТИМКИВ

Реконструкция финальной битвы

Реконструкция финальной битвы

Фото: Виталий ТИМКИВ

Реконструкция финальной битвы

Реконструкция финальной битвы

Фото: Виталий ТИМКИВ

Реконструкция финальной битвы

Реконструкция финальной битвы

Фото: Виталий ТИМКИВ

Реконструкция финальной битвы

Реконструкция финальной битвы

Фото: Виталий ТИМКИВ

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