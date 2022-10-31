Льготники остались без компенсации. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

На Кубани ввели новые правила по компенсации расходов за коммунальные услуги. Ее получают самые незащищенные – инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и труженики тыла. Только с августа на счетах льготников – тишина. Денег нет, и оплачивать коммуналку приходится в полном объеме, а не как раньше – только половину.

- Я ветеран труда, проработала почти 40 лет, у меня есть льгота, которой я пользовалась каждый месяц. Это очень помогало мне держаться на плаву. Мне оплачивали часть расходов за коммуналку, а сейчас я не получаю ни копейки. Это сильно ударило по моему бюджету. На одну пенсию очень трудно прожить, - говорит Александра Минина из Краснодара.

Сначала 60-летняя пенсионерка ждала, думала, что произошла какая-то путаница с документами. Но когда наступил октябрь, женщина поняла, что причина не в этом.

- Я стала звонить в соцзащиту Прикубанского округа, но там никто не берет трубку или постоянно занято. Пришлось ехать самой – а там очередь на полдня. В итоге я узнала, что сейчас нужно предоставлять квитанции самой. Почему нам создали такие неудобства, непонятно. Это каждый месяц придется ходить, стоять в очередях. Ну правильно: хотите льгот – терпите.

Александре удалось сдать свои квиточки, теперь она ждет, когда ей переведут компенсацию за предыдущие месяцы. За это время она даже успела влезть в долг – оплачивать в полном объеме за свет и воду ей было не по силам.

В то же время в министерстве труда и социального развития Краснодарского края отметили, что с 1 сентября компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется по-новому - по факту расходов без ее предоставления авансом с последующим перерасчетом. При этом сейчас сведения для получения денег могут предоставлять управляющие компании или сами льготники. Система ГИС ЖКХ почему-то работает.

- С 1 сентября 2022 года расчет компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производят специалисты управлений соцзащиты на основании сведений от жилищно-коммунальных организаций, начисляющих плату на основании заключенных соглашений о взаимодействии и информационном обмене, либо из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, либо от самих граждан, - отметили в пресс-службе ведомства. – Но система ГИС ЖКХ на федеральном уровне в настоящее время не доработана.

Кроме того, льготники могут предоставить платежные документы через своих представителей, на электронную почту соцзащиты или обычным письмом. На помощь одиноким пенсионерам могут прийти соцработники, но только в том случае, если они приходят на дом для помощи.

- Сроки предоставления гражданами в УСЗН сведений не регламентированы, они могут подаваться с любой периодичностью (ежемесячно, ежеквартально и т.д.), - рассказали в пресс-службе министерства труда и соцразвития региона.