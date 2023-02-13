Ноу-хау для передовой: инженеры из Анапы вываривают печки-буржуйки эффективнее обычных

После добавления новшеств провели испытания, которые показали - все изделия работают хорошо. Фото: t.me/MoreOz

Жители Краснодарского края продолжают помогать участникам спецоперации. В зону СВО они регулярно отправляют провизию, доставляют материал для обустройства блиндажей. А в Анапе начали изготавливать печки-буржуйки особой конструкции, чтобы облегчить жизнь бойцов в непростых условиях. Популярный блогер из Анапы Юрий Озаровский показал, как преобразили окопные печи для зоны СВО.

Как оказалось, запрос на буржуйки поступил от бойцов, когда они меняли позиции. Через волонтеров военные передали, что им нужны новые печи. На их просьбу откликнулись анапские инженеры, которые решили сделать буржуйки еще более удобными и практичными. За дело взялись с энтузиазмом - мастерить для добровольцев и военных на фронте стали по вечерам после работы.

Главное преимущество в новой печке - добавленные дуги, благодаря которым солдаты смогут сушить, например, портянки или обувь. Такие же металлические крепления и на дымоходе - это позволит разместить еще больше вещей.

Кроме того, для буржуек сделали крышки, которые теперь надежно защитят дымоход от гранат противника. Кстати, после добавления новшеств провели испытания, которые показали - все изделия работают хорошо.

- Это личная инициатива наших работников, они решили помочь, чем могут. Занимаются этим в свободное от работы время, - рассказал главный инженер «Анапа Водоканал» Владимир Снопок. - Стоит сказать, что сразу несколько наших специалистов уехали в зону СВО добровольцами, сейчас они продолжают защищать нашу страну.

Всего в планах инженеров изготовить 15 буржуек. Все они отправятся в зону СВО вместе с гуманитарным грузом, который повезут волонтеры. По их словам, для бойцов даже не так важна сама помощь, сколько понимание, что на линии соприкосновения они находятся не зря.

Стоит сказать, что ранее популярный блогер из Анапы показал, как участники спецоперации бережно хранят детские письма.

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