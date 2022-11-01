Департамент образования Краснодара прокомментировал конфликт между девятиклассниками в школе №30

Руслана избил парень из параллельного класса. Фото: личный архив семьи

Конфликт между девятиклассниками в школе №30 произошел 27 октября на перемене. Руслан (имя изменено по требованию законодательства – прим. ред.) сидел в коридоре и играл в телефоне. В это время к нему подошел парень из параллельного класса и с размаху ударил сверстника по лицу. Видимых причин для агрессии не было, говорит пострадавший. Сейчас он находится в больнице. Врачи диагностировали у Руслана сотрясение головного мозга, перелом нижней стенки левой глазницы и ущемление глазничной мышцы. У него сломан зуб и рассечена бровь.

- Впереди возможна операция по восстановлению целостности глазницы и работоспособности глазничной мышцы. Смогут ли ему восстановить зрение на левом глазу, большой вопрос, - рассказала «КП»-Кубань» мама подростка.

По ее словам, ребенок несколько раз терял сознание, его рвало, но в школе никто не вызвал скорую помощь.

- Сын не смог самостоятельно дойти до машины, донесли на носилках. Неужели те, кто ответственен за наших детей, не знают правило золотого часа при ЧМТ? А если бы у сына было внутримозговое кровотечение? Этот час мог бы стать роковым, - считает Людмила.

В департаменте образования Краснодара опровергли слова мамы. Там говорят, что первую помощь оказали на месте, а врачей не вызывали, потому что родительница попросила подождать ее приезда.

- Классный руководитель оказала первую помощь ребенку и сообщила по телефону родителям обоих школьников о случившемся. Медработник школы оказал первую медицинскую помощь пострадавшему, - отметили в ведомстве. - При телефонном разговоре классного руководителя с матерью пострадавшего насчет вызова скорой мама сказала, что приедет в школу, чтобы оценить ситуацию и принять решение о вызове скорой помощи. Приехав и увидев своего сына, она вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

Сейчас в школьном конфликте разбирается полиция. Правоохранители проводят проверку после заявления пострадавшей стороны.