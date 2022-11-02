Актриса Елена Проклова изменилась до неузнаваемости и восстанавливается после инсульта в Сочи

Актрису трудно узнать. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Елена Проклова в январе 2022 года перенесла инсульт. Она до сих пор восстанавливается после болезни. Актриса очень много времени отдыхает в Сочи. Звезда заявляет, что, благодаря отпуску на курорте, стала чувствовать себя намного лучше. Вот только теперь ее трудно узнать.

- Сижу в горах и смотрю, как идет дождь. Вы не представляете, какая тишина и покой. Пока не работаю, и мне так хорошо без работы, без всей суеты! - рассказывает Елена Игоревна.

Актриса живет на два дома. В Москву она летает, чтобы выступить в театре. Но как только все спектакли заканчиваются, Елена Проклова торопится в Сочи, чтобы дальше обустраивать свое гнездышко.

Несмотря на тяжелую перенесенную болезнь, забросить карьеру актриса даже не думает. Врачи уверили Елену Игоревну, что серьезных последствий после инсульта у нее нет.

- Здоровье, слава Богу, в порядке, мозги тоже остались в форме, помню все свои роли и монологи. Я хожу и двигаюсь нормально, - уверяет звезда.

На днях проклова блистала в гостях у Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина в эфире шоу «Звезды сошлись». Многие поклонники Елены Прокловой не узнали свою любимицу. Зрители отметили, что их любимица не похожа на себя прежнюю. Обыватели предположили, что Проклова изменилась до неузнаваемости из-за инсульта, который отразился на ее лице. Актриса даже поменяла цвет волос - вместо чистого блонда, стал темно-русый оттенок.

- В апреле выглядела намного моложе и свежее, чем сейчас. Видимо, инсульт все-таки повлиял на Проклову, - сетуют зрители.

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