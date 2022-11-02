75 холодильников подарили пострадавшим при падении Су-34 жителям Ейска

Бытовая техника жильцов дома по улице Коммунистической в Ейске после падения самолета стала грудой хлама. Фото: Андрей АБРАМОВ

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края передали на хранение администрации Ейского района 75 холодильников, купленных ими для жителей дома по улице Коммунистической, 20/1. Их квартиры пострадали после крушения самолета Су-34.

По поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко депутаты передали администрации Ейского района холодильники для горожан, пострадавших при падении самолета на жилой дом. Холодильники приобретены за собственные средства депутатов регионального парламента.

75 холодильников будут ждать въезда жильцов в восстановленные квартиры на складе. Фото: пресс-служба ЗСК.

Бытовую технику для пострадавших от падения самолета ейчан передали на хранение главе Ейского района Роману Бублику депутаты ЗСК Андрей Дорошев, Галина Головченко и Сергей Белан.

– Мы позаботились о том, чтобы люди понимали, что, когда они въедут, у них будут базовые бытовые приборы. Надеюсь, что нашему примеру последуют и другие неравнодушные, которые смогут приобрести для пострадавших другую технику, – отметил Юрий Бурлачко. – Это еще раз подтверждает: мы своих не бросаем. Холодильники передадут пострадавшим семьям после того, как они смогут вернуться в свои восстановленные квартиры.

На месте падения самолета Су-34 в Ейске сейчас продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Вчера десять семей из третьего подъезда смогли забрать часть своих вещей. Из-за риска обрушения части конструкций дома, вещи и бытовую технику людям выносили спасатели, которым по рации или по телефону жильцы сообщали, где находятся необходимые им предметы.

Технику из личных средств оплатили депутаты. Фото: пресс-служба ЗСК.

Как писала «КП» - Кубань, вечером 17 октября 2022 года в Ейске при наборе высоты потерпел крушение самолет Су-34. Он упал на жилой девятиэтажный дом 1987 года постройки. Возгорание охватило 2000 квадратных метров: несколько подъездов дома с первого по девятый этажи. Катастрофа унесла жизни 15 человек, в ней пострадали 43 человека. 259 жильцов подали заявления о полной утрате своего имущества.